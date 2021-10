Regardons certains des meilleurs et des plus effrayants films d’horreur du Japon

Je sais ce que je fais ce week-end. C’est vrai, rester à la maison et regarder des films d’horreur. Capture d’écran : GKids, Flèche, Critère

C’est presque Halloween, donc il y a de fortes chances que vous soyez d’humeur pour une horreur. Puis-je vous tenter avec du Japon ?

Vous trouverez ci-dessous certains, certainement pas tous, des films d’horreur les plus sanglants et effrayants du Japon. Vous avez peut-être vu certains d’entre eux, mais j’espère qu’il y aura quelque chose de nouveau ici à vérifier. Vous n’en avez peut-être vu aucun, et si vous aimez l’horreur, considérez-les comme une introduction au monde de J-horror.

Gardez à l’esprit que ces films pourraient ne pas être pour tout le monde, en particulier les jeunes ou les dégoûtés. La liste comprend des endroits où les films peuvent être visionnés dès leur publication.

Audition (1999)

Réalisateur: Takashi Miike

Scénariste : Daisuke Tengan (adapté du roman Audition de 1997 de Ryu Murakami)

Jeter: Eihi Shiina, Ryo Ishibashi et Jun Kunimura

Où regarder : Alamo, Amazon, Arrow, DirectTV, iTunes, Kanopy et Spectrum

De quoi s’agit-il en une phrase : Un veuf « auditionne » une femme pour devenir sa femme et pense avoir trouvé la femme parfaite.

Guérir (1997)

Réalisateur: Kiyoshi Kurosawa

Scénariste : Kiyoshi Kurosawa

Jeter: Koji Yakusho, Tsuyoshi Ujiki et Anna Nakagawa

Où regarder : Critère

De quoi s’agit-il en une phrase : Un détective de la police enquête sur une série de meurtres dans lesquels un « X » est gravé dans la gorge des victimes, chacun commis par des personnes différentes qui ont avoué, mais ne pouvaient pas dire ce qui les a poussés à tuer.

Maison (1977)

Réalisateur: Nobuhiko Obayashi

Scénariste : Chiho Katsura (histoire de Chigumi Obayashi)

Jeter: Kimiko Ikegami, Miki Jinbo et Kumiko Oba

Où regarder : Amazon, Criterion, HBO Max, iTunes et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Une jeune femme invite ses amis chez un parent pendant l’été et les choses deviennent étranges, vraiment, vraiment, vraiment bizarres.

Ju-On : La rancune (2001)

Réalisateur: Takashi Shimizu

Scénariste : Takashi Shimizu

Jeter: Megumi Okina, Misaki Ito et Takashi Matsuyama

Où regarder : Amazon, AMC, Google Play, iTunes, Microsoft et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Les choses deviennent terrifiantes après l’arrivée d’un travailleur social dans une maison maudite où une famille a été brutalement assassinée.

Kuroneko (1968)

Les films d’horreur de Shindo sont remplis d’images saisissantes comme celle-ci. Capture d’écran : Toho

Réalisateur: Kaneto Shindo

Scénariste : Kaneto Shindo

Jeter: Kichiemon Nakamura, Nobuko Otowa et Kiwako Taichi

Où regarder : Critère

De quoi s’agit-il en une phrase : Deux esprits vengeurs de femmes brutalisées et violées pendant la guerre jurent de tuer des samouraïs et de boire leur sang.

Kwaïdan (1965)

Réalisateur: Masaki Kobayashi

Scénariste : Yoko Mizuki

Jeter: Tatsuya Nakadai, Keiko Kishi, Misako Watanabe, Rentaro Mikuni, Haruko Sugimura, Michiyo Aratama, Tetsuro Tamba et Katsuo Nakamura

Où regarder : Amazon, Criterion, Google Play, HBO Max, iTunes et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Les quatre contes effrayants de Kwaidan sont une bonne introduction à l’horreur japonaise traditionnelle.

Noroi : La Malédiction (2005)

Réalisateur: Koji Shiraishi

Scénariste : Koji Shiraishi et Naoyuki Yokota

Jeter: Jin Muraki, Rio Kanno et Marika Matsumoto

Où regarder : Amazon, iTunes et Spectrum

De quoi s’agit-il en une phrase : Un film d’images trouvées sur un journaliste paranormal qui a enquêté sur un ancien démon.

Une coupe des morts (2017)

Réalisateur: Shinichiro Ueda

Scénariste : Shinichiro Ueda (inspiré de la pièce de Ryoichi Wada « Ghost in the Box ! »)

Jeter: Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama et Kazuaki Nagaya.

Où regarder : Amazon, Google Play, iTunes, Microsoft, Spectrum et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Faire un film d’horreur en une seule prise à petit budget n’est pas facile, surtout quand les zombies sont réels.

Onibaba (1964)

Réalisateur: Kaneto Shindo

Scénariste : Kaneto Shindo

Jeter: Jitsuko Yoshimura, Nobuko Otowa, Taiji Tonoyama et Kei Sato

Où regarder : Critère et HBO Max

De quoi s’agit-il en une phrase : Alors que la guerre fait rage, deux femmes survivent en tuant des samouraïs errants et en vendant leur armure.

Bleu parfait (1998)

Réalisateur: Satoshi Kon

Scénariste : Sadayuki Murai (adapté du roman Perfect Blue : Complete Metamorphosis de Yoshikazu Takeuchi)

Jeter: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shiho Niiyama et Hideyuki Hori

Où regarder : Amazon, Google Play, iTunes, Microsoft et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Une pop star abandonne le chant pour jouer, une décision qui mène aux harceleurs, à la psychose paranoïaque et au meurtre.

Impulsion (2001)

Réalisateur: Kiyoshi Kurosawa

Scénariste : Kiyoshi Kurosawa

Jeter: Koyuki, Haruhiko Kato, Kumiko Aso

Où regarder : Amazon, iTunes, Kanopy, Microsoft et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Des fantômes utilisent Internet pour envahir Tokyo.

Ringu (1998)

Réalisateur: Hideo Nakata

Scénariste : Hiroshi Takahashi (adapté du roman Ring de 1991 de Koji Suzuki)

Jeter: Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Yuko Takeuchi et Hiroyuki Sanada

Où regarder : Alamo, Amazon, Arrow, DirectTV, Google Play, iTunes et Microsoft

De quoi s’agit-il en une phrase : C’est à un journaliste de comprendre pourquoi des gens finissent par mourir après avoir regardé une bande vidéo maudite et reçu un mystérieux appel téléphonique.

Tetsuo : L’homme de fer (1989)

Réalisateur: Shinya Tsukamoto

Scénariste : Shinya Tsukamoto

Jeter: Tomorowo Taguchi, Kei Fujiwara et Shinya Tsukamoto

Où regarder : Flèche, Google Play, iTunes, Kanopy, Microsoft

De quoi s’agit-il en une phrase : En conduisant, un salarié régulier frappe un homme fétichiste du fer, puis développe une maladie étrange qui transforme son propre corps en ferraille.

Étiquette (2015)

Réalisateur: Sion Sono

Scénariste : Sion Sono

Jeter: Reina Triendl, Mariko Shinoda et Erina Mano

Où regarder : Alamo, Amazon, Google Play, iTunes et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Un groupe d’écolières japonaises est si odieux que leur nombre doit être réduit dans une version de jeu de mort de tag, dans laquelle être « ça » signifie être mort.

Police gore de Tokyo (2008)

Eihi Shiina a également joué dans Audition. Image: Rêves de fièvre

Réalisateur: Yoshihiro Nishimura

Scénariste : Kengo Kaji, Sayako Nakoshi et Yoshihiro Nishimura

Jeter: Eihi Shiina, Itsuji Itao et Tak Sakaguchi

Où regarder : Microsoft et Vudu

De quoi s’agit-il en une phrase : Situé dans un avenir dystopique dans lequel la police métropolitaine de Tokyo a été privatisée, il appartient à un dur à cuire à l’épée d’arrêter les criminels génétiquement modifiés qui sont capables de transformer des blessures en armes dans cette satire extrêmement sanglante.