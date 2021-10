Regé-Jean Page a joué dans le film Heist de Noah Hawley de Netflix et Russo Bros.’ AGBO – 10z viral

Après avoir conquis tout le monde lors de la première saison de Bridgerton, Régé-Jean Page continue d’ajouter à sa liste de films à venir. L’acteur fera équipe avec le créateur primé de Fargo, Noah Hawley, pour un film de casse actuellement sans titre qui proviendra de Netflix et du Frères Russo‘ société de production AGBO. Selon Deadline, le film est une idée originale de Hawley, mais les détails de l’intrigue sont actuellement inconnus.

Hawley écrit et réalise ainsi que produit le film pour 26 Keys tout en Antoine Russo, Joe Russo, et Mike Larocca produisent pour AGBO. Page est également producteur exécutif avec Angela Russo-Otstot. Netflix et AGBO ont précédemment uni leurs forces pour nous apporter le Chris Hemsworth-LED Extraction en 2020, pour laquelle Joe Russo a écrit le script, avec une suite actuellement en préparation chez le streamer.

“AGBO a été fondée à l’origine pour nous permettre de collaborer avec des artistes que nous respectons et admirons beaucoup”, a déclaré Larocca dans un communiqué. “Nous sommes très heureux de continuer à tenir cet engagement en soutenant ce nouveau film de Noah Hawley et Regé-Jean Page.”

CONNEXES: Regé-Jean Page jouera dans le redémarrage du film «The Saint»

La page est restée occupée depuis qu’elle a quitté Bridgerton après la fin de la saison 1, rejoignant le casting d’un autre projet AGBO L’homme gris, qui comprend également Chris Evans, Ryan Gosling, et Ana de Armas. Ce film, qui devrait être le plus cher jamais réalisé pour Netflix, a terminé sa production au début du mois dernier. De plus, Page jouera avec Chris Pin dans le prochain Donjons & Dragons film de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, et a été choisi pour diriger un redémarrage de Le Saint.

Hawley, quant à lui, a récemment fait la une des journaux pour avoir assumé le Extraterrestre franchise, car il travaille actuellement sur une série télévisée pour FX, où il est showrunner, scénariste en chef et producteur exécutif. réalisateur extraterrestre Ridley Scott sera également la production exécutive de l’émission, dont la première devrait avoir lieu en 2023.

Restez à l’écoute de Collider pour plus d’informations sur ce projet, y compris un titre et plus de casting au fur et à mesure.

CONTINUER À LIRE: La série Alien’ FX de Noah Hawley “Very Grounded” aborde l’univers cinématographique, “Probablement sera déployée en 2023”

Sam Raimi explique pourquoi il ferait “Doctor Strange 2” après une “horrible” réaction à “Spider-Man 3”

“Je ne savais pas que je pouvais y faire face à nouveau.”

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rachel Leishman

(180 articles publiés)



Rachel Leishman est une écrivaine spécialisée dans les cris à propos de ses propriétés préférées. Véritable Leslie Knope, elle aime ses personnages de fiction et en sait probablement trop sur la carrière d’Harrison Ford.

Suite

De Rachel Leishman