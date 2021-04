Regé-Jean Page a refusé 250k £ pour être à Bridgerton dans la deuxième saison season .

La star de Bridgerton, Regé-Jean Page, aurait refusé une somme assez impressionnante de 250 000 £ pour apparaître dans la deuxième saison de l’émission. La semaine dernière, il a été annoncé que l’acteur, qui joue le duc de Hastings, n’allait pas apparaître dans la deuxième série du drame Netflix.

Une source proche de l’émission a déclaré au Hollywood Reporter que Regé-Jean Page s’était vu offrir l’opportunité de revenir en tant que guest star dans trois à cinq épisodes de la saison deux, mais avait décliné pour «une multitude de raisons». On lui a offert le concert à 50000 £ par épisode, donc s’il avait accepté l’offre supérieure d’être dans cinq ans, il aurait été payé un demi-million de livres pour ses apparitions.

L’une des principales raisons pour lesquelles il aurait refusé est de se concentrer sur une carrière cinématographique. Page a récemment terminé le tournage du nouveau film Netflix The Grey Man, qui est le long métrage le plus cher que Netflix ait jamais produit. Il met également en vedette Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas. Sa prochaine apparition sera Dungeons and Dragons de Paramount et, selon l’article du Hollywood Reporter, Regé-Jean Page a été «inondé» d’offres depuis Bridgerton.

On pense qu’il a toujours été prévu que le duc de Hastings ne soit que dans une saison de la série, à la suite des romans de Julia Quinn sur lesquels la série est basée. Cependant, des sources affirment que l’équipe de production de l’émission a contacté Page en janvier ou février avec une offre de retour – après avoir constaté à quel point lui et l’émission avaient été populaires.

Annonçant la nouvelle de son départ sur Twitter, Netflix a déclaré: «Chers lecteurs, alors que tous les yeux se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a si triomphalement joué le duc de Hastings.

«La présence de Simon à l’écran nous manquera, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton. Daphné restera une épouse et une sœur dévouées, aidant son frère à naviguer dans la prochaine saison sociale et ce qu’elle a à offrir – plus d’intrigues et de romance que mes lecteurs ne peuvent en supporter.

Plaisir et privilège! Un honneur d’être membre de la famille – sur et hors écran, acteurs, équipe et fans incroyables – l’amour est réel et continuera de grandir ️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx – Page Regé-Jean (@regejean) 2 avril 2021

Regé-Jean Page a ajouté: «Plaisir et privilège! Un honneur d’être un membre de la famille – à l’écran et hors écran, les acteurs, l’équipe et des fans incroyables – l’amour est réel et ne cessera de grandir.

Interrogés par The Hollywood Reporter, les représentants de Netflix, les producteurs Shondaland et Page ont refusé de commenter.

Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes et des mèmes comme La Sainte Église de Netflix sur Facebook.

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• Maintenant que nous en sommes venus à bout, voici les meilleurs mèmes sur le départ du duc de Bridgerton

• Quatre nouveaux personnages ont été ajoutés au casting de Bridgerton saison deux

• Prouvez que vous aimez vraiment Bridgerton en obtenant tous les points dans ce jeu-questionnaire