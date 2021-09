Regé-Jean Page en Armani sur le tapis rouge, Photos – WWD

Regé-Jean Page a assisté à ses premiers Emmy Awards dans un costume Armani personnalisé.

L’acteur de “Bridgerton” est arrivé aux Emmy Awards 2021 vêtu d’une veste de soirée à col châle en jacquard de soie bleu nuit Giorgio Armani sur mesure, associée à une chemise de soirée et un pantalon assortis.

“Le tissu n’est qu’une des nombreuses choses qui rendent ce look si intéressant”, a déclaré la styliste de Page, Jeanne Yang, dans une interview avec The Hollywood Reporter. «Le col châle a également ce bord arrondi prononcé, le élevant au-delà d’un col châle typique. Et puis on est allés ton sur ton avec sa chemise, également en bleu nuit, avec une patte cachée, donc pas de boutons, et pas de cravate aussi ; c’est juste un look super propre, que vous voyez rarement sur le tapis rouge.

Page a accessoirisé le look avec des boucles d’oreilles Cathy Waterman en platine et saphir et une montre automatique Longines de la collection Elegant de la marque. Il a été annoncé la semaine dernière que Page est le nouvel ambassadeur de Longines.

Dans une déclaration de Longines, l’horloger a décrit Page comme possédant “une élégance qui transcende les frontières et les générations”.

Le costume haute couture de Page suit la tendance de la saison des récompenses de cette année des célébrités masculines à la recherche de tenues de couture et différentes versions du costume traditionnel pour les remises de prix virtuelles et en personne. L’acteur portait auparavant un costume Louis Vuitton en velours personnalisé aux SAG Awards de cette année et un blazer imprimé A. Sauvage aux NAACP Image Awards, où il a remporté le prix de l’acteur exceptionnel dans une série dramatique pour son rôle dans “Bridgerton”.

L’acteur britannique est nominé aux Emmy Awards pour l’acteur exceptionnel dans une série dramatique pour son rôle marquant dans le drame d’époque de Netflix, “Bridgerton”. Alors que l’acteur était l’un des favoris des fans de la série, il a été révélé ce printemps qu’il n’apparaîtrait pas dans la deuxième saison à venir de la série.

LIRE LA SUITE ICI :

Un regard plus attentif sur la robe de tapis rouge des Emmys de Cynthia Erivo

Anya Taylor-Joy éblouit aux Emmy Awards 2021

Tous les looks du tapis rouge des Emmys 2021