Regé-Jean Page fait allusion à un camée de la saison 2 de Bridgerton

Alors que les livres de Quinn sont “étroitement concentrés”, dit-elle, sur ses protagonistes, la série nous a déjà donné des indices sur des choses à venir – comme, par exemple, la combustion lente de Penelope et Colin, dont l’histoire est racontée dans livre quatre. Quinn dit qu’elle n’y aurait jamais pensé.

« Du point de vue d’un écrivain, c’était fascinant et brillant parce que, comme je lis [the scripts], c’était incroyablement flatteur parce qu’il était si clair pour moi que les scénaristes avaient tous lu tous les livres et qu’ils pensaient à tout cela de manière si holistique », dit-elle. d’une manière incroyablement respectueuse et honorée du matériel source, mais en même temps, vous savez, les changements qu’ils ont apportés … il était si clair pour moi que c’était la meilleure chose à faire pour une télévision séries. ”

Il y a un livre pour chaque frère de Bridgerton, et bien que huit saisons de Bridgerton puissent être exagérées, cela ne signifie pas que nous devons manquer une partie de la romance.