Regé-Jean Page ne reviendra pas pour Bridgerton saison 2 ⋆ .

Dans les nouvelles qui ont quitté Bridgerton fans du monde entier plutôt désemparés, Netflix a annoncé que Regé-Jean Page ne reviendrait pas en tant que Simon Basset dans la prochaine deuxième saison de la série à succès de Shondaland.

La nouvelle a été révélée via les plateformes sociales de l’émission, qui ont publié l’avis suivant de Lady Whistledown …

«C’est un arc d’une saison. Cela va avoir un début, un milieu, une fin – donnez-nous un an », a déclaré Page à Variety à propos de ses premières conversations avec les producteurs de l’émission, révélant que l’engagement à court terme était ce qui lui plaisait à propos du rôle en premier lieu. « [I thought] «C’est intéressant», car alors cela ressemblait à une série limitée. Je peux entrer, je peux apporter ma contribution et puis la famille Bridgerton continue… Je n’ai que de l’excitation pour Bridgerton continuer à s’entraîner à vapeur et à conquérir le monde. Mais il est également utile de terminer ces arcs et de coller l’atterrissage. »

Bridgerton a été un énorme succès pour Netflix, avec 82 millions de foyers qui ont regardé l’émission dans le mois suivant sa première le jour de Noël.

Basée sur la série de romans à succès de Julia Quinn, de 2000 à 2013, cette interprétation féministe intelligente de la romance de Regency England dévoile la vie scintillante, riche, sexuelle, douloureuse, drôle et parfois solitaire des femmes et des hommes de la haute société londonienne. mariage mart comme raconté à travers les yeux de la puissante famille Bridgerton.

La série se déroule dans le monde de la haute société Regency London, dévoilant un monde séduisant et somptueux composé de règles complexes et de luttes de pouvoir dramatiques, dans lequel personne n’est jamais sur un terrain stable. Au centre de tout cela se trouve la famille Bridgerton, drôle, intelligente et intelligente, composée de huit frères et sœurs qui doivent naviguer dans le marché du mariage des dix mille supérieurs à la recherche de romance, d’aventure et d’amour.

Bridgerton stars Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Harriet Cains et Julie Andrews en tant que voix de Lady Whistledown.

