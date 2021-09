Régé-Jean Page présente officiellement sa petite amie, Emily Brown, sur le tapis rouge

Pour l’occasion, les deux Ils avaient l’air sexy et habilités en costume. Elle portait une combinaison noire qu’elle n’a accessoirisée qu’avec un haut en dentelle et transparent. Elle a accessoirisé son look avec des sandales à lanières avec des détails scintillants et ses cheveux sont attachés en une demi-queue de cheval, un maquillage nude et des lèvres roses.

LONDRES, ANGLETERRE – 01 SEPTEMBRE : Regé-Jean Page vu assister aux GQ Men Of The Year Awards 2021 à la Tate Modern le 01 septembre 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Ricky Vigil / GC Images) (.)

De son côté, l’acteur portait un costume vert qu’il complétait d’une chemise blanche, d’une cravate assortie et de chaussures noires. Bien qu’ils n’aient pas posé ensemble sur le tapis rouge, ils sont venus main dans la main à l’événement.

LONDRES, ANGLETERRE – 01 SEPTEMBRE : Regé-Jean Page assiste aux GQ Men Of The Year Awards 2021 à la Tate Modern le 01 septembre 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Gareth Cattermole / .) (.)