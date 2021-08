Régé-Jean pourrait être le prochain James Bond en remplacement de Daniel Craig

Cette année, le dernier film de Daniel Craig sort sous le nom de James Bond. Il s’agit de Pas le temps de mourir , où il joue aux côtés d’Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek et Lashana Lynch, qui en fait, en l’absence de Bond, assume le rôle de l’agent principal du MI6. Mais il s’agit de la dernière mission de Craig, car avant le tournage il a dit qu’il avait terminé son cycle avec la franchise James Bond.

Lashana Lynch est Nomi dans Pas le temps de mourir. (IMDb)

Donc, pour continuer l’héritage qui a commencé avec Sean Connery, le studio recherche son nouvel agent 007. Selon Page Six, Regé-Jean Page est définitivement en fuite et est le favori pour remplacer Daniel Craig après No Time to Die, dont la première a été retardée à trois reprises en raison de la pandémie.

Les médias affirment que dans la course au personnage il y a Henry Cavill et George MacKay, que vous avez vu dans le film oscarisé, 1917. “Ils parlent de Regé, mais les producteurs de Bond ne prendront aucune décision avant la sortie de No Time to Die”, explique Page Six. Pour le moment, ils n’annonceront pas qui sera le nouveau James Bond, car ils se concentrent sur la grande finale de Craig.