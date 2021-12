Reggaeton Flow La Movie, José Ángel Hernández, meurt avec sa famille dans un accident d’avion – El Sol de México

Le producteur de musique portoricain José Ángel Hernández, mieux connu sous le nom de Flow La Film, décédé hier à 38 ans dans un accident d’avion survenu à l’aéroport international Las Américas de Saint-Domingue, en République dominicaine et au cours duquel huit autres personnes sont également décédées, entre eux, sa famille.

L’avion transportait six passagers, tous de nationalité américaine, et trois membres d’équipage, dont deux dominicains et un vénézuélien, ceci selon le manifeste de vol auquel Efe avait accès.

« Le groupe Helidosa Aviation rapporte et regrette le tragique accident survenu ce mercredi par l’un de ses appareils (…), dans lequel tout l’équipage et les passagers sont tragiquement décédés », indique un communiqué de cette compagnie aérienne.

Flow La Movie voyageait avec sa femme, Debbie Jimenes et quatre autres parents, entre eux deux enfants (dont son fils de 4 ans) et deux proches, qui faisaient partie des victimes mortelles de ce triste incident qui fait le tour du monde.

Selon les médias locaux, le vol a décollé de l’aéroport de La Isabela, à Saint-Domingue, et était à destination d’Orlando, Floride mais a été dérouté après avoir décollé en raison d’un problème technique et s’est écrasé en essayant de faire un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Las Américas.

Les noms du défunt Dans l’accident, dont il n’y a eu aucun survivant, il s’agit de : Luis Alberto Eljuri et Víctor Emilio Herrera -les deux membres d’équipage-, Debiie Von Marie Jimenez Garcia, Jose Angel Hernandez, Jayden Hernandez, Kellyan Hernandez Pena, Yeilianys Jeishlimar Melendez Jimenez, Jassiel Yabdiel Silva et Veronica Estrella -les sept passagers-.

Qui était Flow La Movie ?

José Ángel Hernández, mieux connu sous le nom de « Flow La Movie », était un grande figure de la musique urbaine, puisque dans la vie il a été le producteur musical de plusieurs tubes reggaeton tels que « Te Boté », interprété par le chanteur portoricain Bad Bunny, qui a été numéro un de la musique latine pendant 14 semaines consécutives en 2018.

En outre, fonde sa propre maison de disques « Flow La Movie Inc » et a servi de producteur exécutif et investisseur dans des événements et des concerts de personnalités telles que Nio García, J Balvin, Ozuna, Anuel et Don Omar. D’autres de ses grands succès étaient les chansons : « Daikiti », « Mia » ou « La Jeepeta ».

Les célébrités pleurent leur mort

Aux infos, des stars de la musique comme Juan Magán, Ricardo Montaner, Rafael Piña, Don Omar ou J Balvin Ils ont pleuré la mort du producteur sur leurs réseaux sociaux, à travers des messages émouvants qu’ils ont fait passer dans leurs publications.

Avec une immense tristesse et douleur, la communauté artistique portoricaine et mondiale perd un grand producteur, # JoseAngelHernandez,

Connu sous le nom de #FlowLaMovie et de sa jeune famille, Dieu répand une paix surnaturelle, amen … – Ricardo Montaner (@montanertwiter) 16 décembre 2021