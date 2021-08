Reggie Bullock, Sterling Brown… Assez pour Doncic ?

Pendant des mois, et avant qu’ils ne commencent à s’accumuler, deux préoccupations dominaient les bureaux des Dallas Mavericks. La première, celle à laquelle la prolongation de Luka Doncic n’a pas échappé. Cela semblait être une chose sûre, mais rien n’est dans la NBA. Le second, mieux entourer le joueur slovène. Opération Doncic, pour ne citer qu’elle. L’ex du Real Madrid est désormais vainqueur. Sans aller plus loin, il s’agit d’être MVP. Cela indique les premières prévisions, quelque peu risquées, et elles l’ont déjà fait au début de la saison dernière. Lorsque Luka a atterri au Texas, tout a commencé à changer. C’était il y a seulement trois saisons, mais cela semble assez long pour aller plus loin. A tout le moins, pour passer au niveau supérieur, pour franchir un pas qui résiste depuis 2011 : franchir un premier tour des playoffs. Ainsi, non seulement elle a été fabriquée, mais la bague a été obtenue, la première et la seule dans l’histoire de l’organisation. Ce n’est donc pas un hasard si Dirk Nowitzki est à nouveau lié à la franchise. Rien n’apporte plus de sécurité que de serrer la main de l’expérience et personne ne peut mieux guider les nouvelles générations que ceux qui ont déjà parcouru le chemin.

Donnie Nelson, l’un des nouveaux absents de la saison prochaine, en 1998, a changé l’avenir de Dallas et, indirectement, celui de la NBA. Milwaukee Bucks, numéro neuf au repêchage, a choisi Nowtizki et, immédiatement, le géant allemand a été échangé aux Mavericks. En échange, au Texas, ils ont laissé partir Robert Traylor. Le mouvement ne s’est pas arrêté là, mais a aussi eu son poids, enfin, dans l’arrivée de Steve Nash dans la franchise. Avec Dirk, Pat Garrity bougeait aussi, qui, à son tour, a mis le cap sur les Phoenix Suns avec Martin Müürsepp, Bubba Wells et un premier tour, transformé en Shawn Marion, d’ailleurs. Le rythme étouffant de la meilleure ligue du monde. En ce qui concerne l’histoire actuelle: Nelson a déménagé pour obtenir Nowtizki, l’a aimé et, des années plus tard, a répété son modus operandi avec Luka Doncic, qu’il suivait depuis sa deuxième année en tant que professionnel.

L’ancien directeur des opérations, remplacé par Nico Harrison pour la saison prochaine, a vu le regard de l’Allemand se poser sur le Slovène. Ou plutôt sa capacité à ramener la franchise au sommet. Et ce moment arrive. Ou devrait. Ou alors c’est prévu. “Comment faire pour avoir une star qui puisse créer ses propres clichés pour que la responsabilité ne soit pas entièrement celle de Luka ?”, s’est demandé Mark Cuban en juin. Pour l’instant, la réponse reste incertaine. Les objectifs ont été atteints, et très importants, mais le saut qualitatif que, pour l’instant, l’équipe a franchi dans cette fenêtre de marché peut laisser planer des doutes. Les cinq années supplémentaires de Doncic, pour 207 millions de dollars, en sont la pierre angulaire. Celle qui donne du sens au reste, qui permet même d’en parler, mais on a envie d’aller plus loin. Et il est nécessaire de se demander s’il en est vraiment ainsi. “Tim Hardaway a fait un excellent travail dans le catch-and-shoot et a même amélioré son jeu au-delà du dribble, mais nous devons ajouter là. Et c’est ce que nous allons rechercher cet été”, a assuré Cuban par la même occasion. Et Hardaway a renouvelé aussi : quatre ans et 74 millions de dollars pour lui. Il était le meilleur écuyer de Doncic contre les Clippers de Los Angeles et, sûrement, il a remporté le contrat ; mais c’est toujours un visage familier. L’image d’un sentiment de continuité. Celui qui, jusqu’à présent, a été insuffisant.

Gagnants ou perdants du marché ?

Placer les Mavericks, catégoriquement, dans l’un des deux camps typiques du marché n’est pas facile. Ils ont déménagé, mais on ne sait pas dans quelle mesure avec succès. Et si cela a été suffisamment, comme cela avait été prévu. Avant l’ouverture de l’agence libre, les aspirations étaient par le toit. Dans une chanson passionnante et improbable, pas comme les autres, on a entendu parler de Kawhi Leonard. Plus tard, DeMar DeRozan ou Spencer Dinwiddie sont apparus et, enfin, Kyle Lowry était, sûrement, celui qui était le plus proche. Mais il n’est pas venu. Et cela peut être un problème. Principalement parce que cette deuxième étoile tant attendue n’a pas été atteinte. Celle qui, en plus, a été vue, à l’époque, dans un Kristaps Porzingis qui a déçu. À leur place, un certain nombre de pièces sont arrivées qui peuvent convenir, mais ne devraient pas surcharger le poids offensif que Doncic porte actuellement.

Leurs noms sont principalement Reggie Bullock et Sterling Brown, et leur rôle est univoque et partagé : augmenter les possibilités du périmètre. Les deux extérieurs, possibilités à ‘2’ et à ‘3’, se distinguent par la menace de leur tir extérieur. La saison dernière, aux Knicks de New York, Bullock a obtenu 41 % de réussite au triple avec 6,1 tentatives ; Brown, quant à lui, dans les Houston Rockets, 42,3% avec 4,2. Dans le cas du second, il s’agit de la meilleure saison de sa carrière, qui entamera sa cinquième année en NBA. Dans le premier, en termes de précision de lancement, il est resté proche de ses meilleurs standards, à un incroyable 44,5% en 2017-18, son avant-dernière saison chez les Detroit Pistons. Reggie, au-delà des possibilités de longue distance, apportera du vétéran à un jeune groupe et augmentera le niveau défensif ; mais, néanmoins, cela n’affectera pas ce dont Cuba était si inquiet. Il contribuera aux points, car il en a (10,9 l’an dernier), mais, pour la plupart, non générés par lui-même. Une inconnue qui cherche encore à s’éclaircir.

Et pour lesquelles des réponses sont encore recherchées. En ce sens, Goran Dragic a été le dernier à apparaître. Et disparaître ? Il est arrivé dans le cadre de l’opération Lowry chez les Raptors de Toronto et son avenir ne semblait pas être lié à la franchise canadienne, mais maintenant la scène a commencé à changer. “Ce n’était pas ma destination préférée. J’avais de plus grandes ambitions”, a-t-il déclaré dès la clôture de l’opération. Maintenant, il a reculé: “J’aime le basket-ball, j’aime jouer et je me donnerai à 100% partout où je joue. En ce moment, je suis avec Toronto et c’est ce qui focalise ma réflexion”, a-t-il rectifié, en même temps que s’est excusé auprès des fans de Toronto. Les Mavs semblaient être sa préférence et au Texas, il aurait été un bon choix. Autant pour les besoins que pour la chimie, car en 2017, aux côtés de Doncic, il a remporté l’Eurobasket. Au-delà de son nom, aucune nouvelle ne se profile à l’horizon. De même, le reste des nouveaux visages est réduit à Nate Hinton, avec un double contrat, et Moses Brown, très intéressant pour le jeu intérieur, mais c’est loin d’être la prétention de gagner maintenant. Il a 21 ans et a un avenir prometteur, mais il n’a que 52 matches de championnat.

La nouvelle adresse

C’est la carte actuelle de l’équipe, qui peut encore être améliorée. Avec le transfert de Josh Richardson aux Boston Celtics, une exception de 10,9 millions a été obtenue. Il cherchera à être utilisé dans un espace salarial très limité, auquel s’ajoutent les 30,5 millions pour 3 ans de Bullock Et que, de même, il a 100 millions à investir à Porzingis (36 d’entre eux, avec une option de joueur disponible pour le Letton lors de la saison 2023-24). Jason Kidd doit compter sur tout cela alors qu’il succède à Rick Carlisle, l’entraîneur qui a mené la franchise à la gloire. Un défi de taille, à la fois à cause de la trajectoire qu’il va occuper (treize saisons d’histoire) et à cause de la sienne, peu productive en tête des bancs. Il n’a convaincu ni les Bucks ni les Brooklyn Nets, même s’il vient désormais d’avoir grandi aux côtés de Frank Vogel, dont il compte bien incorporer des mécanismes. “Je vais prendre ce que j’ai appris de Frank et l’appliquer ici. Quand vous voyez les défenses de Frank, ils ont terminé premiers au cours des deux dernières années. Ici à Dallas, nous allons améliorer la défense, car nous savons que nous pouvons marquer”, a-t-il déclaré. dit dans sa présentation.

Dans sa carrière d’entraîneur-chef, les demi-finales de conférence de 2014 avec les Nets ont été son plafond. Avec les Bucks, au lieu de cela, il a rencontré la bête noire actuelle à Dallas : le premier tour. La saison dernière, la franchise a terminé 20e en efficacité défensive, leur grande préoccupation. Offensivement, cependant, la performance a également baissé par rapport aux campagnes précédentes, dans lesquelles un record historique en la matière avait été établi. Avec Bullock et Sterling, vous pouvez améliorer les flancs affaiblis. Sans aller plus loin, l’équipe vient de tenter 38,1 triplés par match (6e du championnat) avec un taux de réussite de 36,2% (18e). Il est justifié, sûrement, une partie de leurs signatures. Mais ils sont les seuls à donner une nouvelle vie à une équipe que, peut-être, Carlisle a déjà le plus pressée. “Nous allons faire attention aux petites choses, qui nous guideront pour remporter le trophée”, a conclu Kidd lors de sa première conférence de presse. C’est le grand objectif, même si, pour le moment, il semble lointain dans l’immédiat. Bien sûr, en NBA on ne sait jamais. Rien n’est certain, pour le mal… ou pour le meilleur.