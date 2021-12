Image : Nintendo / @Reggie

Reggie Fils-Aimé a récemment organisé et présidé une table ronde en direct pour célébrer le 20e anniversaire de Xbox, ce qui était intéressant non seulement pour un aperçu de l’époque de son lancement initial, mais pour voir ce que font certains anciens dirigeants de jeux vidéo. Fils-Aimé, pour sa part, est resté actif dans l’industrie du jeu (à travers divers rôles) depuis qu’il a quitté Nintendo, et il est maintenant confirmé qu’il dirigera un nouveau projet qui combinera son expérience de dirigeant d’entreprise avec sa passion pour le jeu et ses les industries.

UTA Acquisition Corporation lance une offre publique au prix de 200 millions de dollars pour une « société d’acquisition à vocation spéciale ciblant les entreprises des secteurs du jeu, des médias numériques, de l’économie des créateurs, du divertissement et de la technologie ».

En ce qui concerne le fonctionnement de l’entreprise, voici le texte de présentation officiel :

La Société est une société à chèque en blanc dont l’objet commercial est d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Bien que la Société puisse poursuivre un objectif initial de regroupement d’entreprises dans n’importe quelle industrie ou secteur, elle a l’intention d’identifier et de conclure une transaction commerciale avec une société opérant dans les secteurs des jeux, des médias numériques, de l’économie des créateurs, du divertissement et de la technologie.

Fondamentalement, il visera à soutenir les entreprises et les entités qui cherchent – par exemple – à passer du statut d’entreprise privée à celui d’entreprise publique, UTA Acquisition Corporation pouvant apporter son soutien en tant que « parapluie » pour faciliter le processus. Il fonctionnera également comme une sorte d’intermédiaire pour soutenir les entreprises de divers types à mesure qu’elles se développent, concluent des fusions, etc.

Fils-Aimé sera le président de la société, apportant son expérience et son expertise et aussi, bien sûr, un profil notable.

L’ancien président de Nintendo of America continue de rester impliqué dans l’espace de jeu et restera sans aucun doute une figure très publique et populaire comme il le fait.