Reggie Fils-Aimé sera présentateur aux Game Awards de cette année

Image : Les récompenses du jeu

Vous cherchez plus de raisons de participer à l’émission fastidieuse des Game Awards cette année ? Eh bien, une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo, il a été révélé que l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, sera un présentateur de l’émission.

L’événement sera à nouveau organisé par Geoff Keighley, mais mettra également en vedette des présentateurs invités – hier, il a été révélé que la star de Shang-Chi Simu Liu s’impliquerait, et nous avons maintenant la confirmation que le Regienator est à bord.

Pas une mauvaise signature, hein ?

Ce ne serait pas #TheGameAwards sans lui ! Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau @reggie en tant que présentateur la semaine prochaine ! pic.twitter.com/cu9tHlVmng – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 2 décembre 2021

Les Game Awards 2021 auront lieu les 9 et 10 décembre selon votre fuseau horaire et seront visibles sur YouTube et Twitch. Nous avons rassemblé tous les détails dont vous pourriez avoir besoin dans notre guide pratique de l’événement.

Serez-vous en accord?