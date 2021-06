Reggie Jackson : “Nous avons beaucoup de chance d’avoir Paul George”

Les finales de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 sont devenues brûlantes après Clippers de Los Angeles ont battu dans le troisième match de la série (réalisant le premier triomphe de leur histoire lors d’une finale de conférence) à environ Soleils phénix qu’ils ont récupéré Chris Paul, mais qu’ils ont été diminués par la blessure de Cameorn Payne.

Les principaux responsables de la commande de la victoire ‘Clipper’ ont été Georges Paul Oui reggie jackson, le premier en tant que MVP après avoir contribué 27 points, 15 rebonds et huit passes décisives, et le second en tant qu’écuyer avec 23 points et trois passes décisives.

La performance de George est la raison pour laquelle ces Clippers sont toujours vivants en playoffs, à la fois avec la victoire contre les Utah Jazz et avec la victoire de ce matin qui laisse l’égalité plus qu’ouverte (1-2). Reggie Jackson lui-même s’est exprimé lors d’une conférence de presse sur le niveau de la star de la franchise Angelina :

“Nous sommes très chanceux d’avoir un gars comme lui (Paul George) dans notre équipe. C’est un joueur qui peut tout faire, comme le triple du milieu de terrain sur le cor à la fin du troisième quart. Des jeux comme celui-ci tuent l’élan de le jeu. rival et ils nous profitent beaucoup », a déclaré Jackson.

La pression leur profite

Il ne faut pas oublier que les Clippers de Los Angeles ont réussi à la fois le 1er tour des éliminatoires et les demi-finales de conférence, commençant les deux séries 0-2 au total. En finale de conférence, cela s’est encore produit, et il faudra voir si l’équipe dirigée par Tyronn Lue est capable de répéter l’exploit qui restera sans aucun doute dans l’histoire de la NBA.