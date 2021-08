Reggie Jackson renouvelle son contrat avec les Los Angeles Clippers

Après leurs grandes séries éliminatoires, reggie jackson a reçu une offre de renouvellement de Clippers de Los Angeles pendant deux saisons et 22 millions de dollars que le meneur a accepté. Excellente nouvelle pour Los Angeles, qui aura à nouveau Jackson pour la saison prochaine.

L’agent libre G Reggie Jackson prévoit de signer un accord de 22 millions de dollars sur deux ans pour revenir aux Clippers de Los Angeles dès que possible à 18 h HE, ont déclaré les agents Aaron Mintz et Erika Ruiz de @CAA_Basketball à ESPN. L’accord est le montant maximum que LA peut payer à Jackson selon les règles de l’ABC.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 août 2021