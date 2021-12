Reggie Miller : « Celui qui dit que ça ne fait pas de mal de ne pas être champion ment »

Reggie Miller a maintenant 56 ans. C’est une légende des Indiana Pacers et de la NBA qui est entré dans la liste des 75 meilleurs de l’histoire, établie officiellement à l’occasion du 75e anniversaire de la compétition, et continue d’être dans les mémoires comme un tueur, un énorme exécuteur dans des fins dramatiques et l’un des meilleurs tireurs de tous les temps. Il est troisième au total des triples marqués (2560) bien que James Harden soit sur ses talons. Miller est arrivé à un moment, bien sûr, où il a tiré bien moins que trois : il était numéro 11 au repêchage de 1987. Bien qu’ils aient reçu des huées de ses fans, les Pacers ont choisi Miller, qui Il a fini par jouer toute sa carrière dans l’Indiana (1987-2005), où il est devenu une légende : cinq fois All Star, trois All NBA, médaille d’or olympique (1996) et membre du Hall of Fame. Et, malheureusement, l’un des meilleurs joueurs sans bague de champion.

L’Athletic fabrique son propre top 75, et dans celui-ci, en position 47, se trouve Reggie Miller, qui a accordé une longue et juteuse interview à ce média à l’occasion de sa sélection, qui rejoint un responsable qui reconnaît avoir été pris par surprise : « Le jour où les 25 derniers du top 75 ont été annoncés, je pensais que je n’étais pas va entrer. J’avais vu les 50 qui étaient déjà là et j’ai vu les noms qui manquaient et qu’ils entraient à coup sûr : Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, des gars comme ça… va être parmi les six ou sept autres. J’étais vraiment surpris. C’est quelque chose dont on ne rêve même pas quand on commence à jouer ».

Dans l’interview, Miller raconte comment il est devenu un tireur mortel : « La clé était la répétition. J’ai grandi pas l’un des grands garçons donc Je devais avoir d’autres armes, et le tir était quelque chose dans lequel j’étais bon. Répéter, lancer et lancer. Mets quinze d’un côté, puis quinze de l’autre, puis passe à dix-huit de chacun, puis vingt et un… et ainsi de suite sans s’arrêter ». Et il assure qu’il n’aurait pas été qui il était sans Cheryl Miller, sa sœur aînée et l’une des meilleures joueuses de l’histoire : »Il était en avance sur son temps, dans le basket féminin et dans le basket en général.. Il a fait des choses que même les hommes ne faisaient pas. Il nous a tous fait travailler plus fort pour réaliser ce que nous nous étions fixé. Pouvoir dire que le meilleur joueur du monde est dans sa maison était quelque chose d’incroyable. Les matchs contre elle m’ont aidé quand j’étais enfant à perfectionner ma mécanique de tir. Je portais des bouchons d’oreilles tout le temps, j’étais plus grand que moi, plus rapide, je sautais plus. C’était un défi de l’arrêter. J’ai donc commencé à m’entraîner pour gagner quelques mètres en reculant et en lançant de plus en plus d’arc ».

Miller explique aussi cette facilité qu’il avait à se présenter même en finale, quand d’autres sentaient leur pouls trembler : « Ce qui a fait la différence, c’est l’envie d’avoir le ballon entre les mains aux pires moments possibles, dans les situations de match les plus difficiles. J’ai joué avec, et contre, beaucoup de joueurs incroyables mais qui ne voulaient rien savoir quand les jeux décisifs sont arrivés. C’est ce que j’aimerais voir dire sur ma carrière : je voulais le ballon dans les situations les plus compliquées. Si cela demande de l’arrogance ? Oui, et aussi l’égoïsme. Et des épaules fortes parce que la moitié des gens vont aimer ce que vous faites et l’autre moitié va le détester. C’est une question de savoir si la balle entre ou non, il n’y a pas de gris entre les deux. J’ai toujours pensé que je pouvais être le héros. Depuis que je jouais dans le jardin de ma maison et que je comptais les dernières secondes dans ma tête avant de tirer. Au lycée, à l’UCLA, en NBA… toujours. Parfois, vous échouiez, et le blâme et la critique venaient. Mais pour les buteurs et pour les tireurs c’est comme ça : il faut avoir une mauvaise mémoire”.

Ce dont il ne doute pas, c’est de savoir qui est le meilleur tireur de l’histoire, même s’il met également sur la table le nom d’une des grandes légendes du basket européen : « Stephen Curry a changé le basket. Il est le meilleur tireur de tous les temps. Avant lui, le meilleur que j’ai vu était Drazen Petrovic. Mais Steph a révolutionné la façon dont les gens jouent et la perception des tireurs. Drazen et moi avions l’habitude de passer des blocs, d’attraper et de tirer, mais Steph fait tout. Il est au top des tireurs sans personne autour ».

Miller n’a jamais remporté le ring, et explique qu’il avait la possibilité de sortir de sa retraite pour jouer pour les Celtics des trois grands (Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce) qui l’ont tenté avec l’option de remporter le titre qui lui avait résisté. lui. . Pour lui, précisant que ce n’était pas une question de loyauté : « C’était une équipe qui avait tout pour être championne. Mais pour moi, Cela n’aurait pas été la bonne chose à faire de finir par ouvrir des bouteilles de champagne à Boston après avoir grandi en tant que joueur dans l’Indiana., après avoir ri et pleuré avec les Pacers… nous avons beaucoup pleuré parce que nous étions si proches plusieurs fois. Il n’aurait pu célébrer et rire nulle part ailleurs pour avoir remporté le championnat parce qu’il a toujours voulu le gagner dans l’Indiana. Les gens ne comprennent pas ce que signifie gagner sur un petit marché : ce que LeBron a fait à Cleveland, maintenant Milwaukee… Indiana est dans cette catégorie. C’est comme gagner quatre fois ailleurs. Nous n’étions pas les Lakers, les Celtics ou les Bulls. Si vous gagnez dans des endroits comme l’Indiana, les fans vivent et meurent pour vous. De plus, l’Indiana est un état où le basket-ball est si important… Je voulais juste gagner là-bas. Je savais à quel point ce serait spécial. Je n’allais donc pas mettre un autre maillot alors que toutes mes joies et mes malheurs étaient venus avec un autre, les Pacers. C’est l’équipe qui a parié sur moi, et a eu le sens de la loyauté inculqué par mon père, qui était dans l’armée de l’air ».

Et, enfin, il avoue ouvertement que ne pas pouvoir être champion, alors qu’il a été plusieurs fois proche de lui, est quelque chose qu’il continue d’oublier malgré tous les objectifs qu’il a atteints : « J’y pense encore tous les jours. Ça me brûle à l’intérieur. Les gens veulent toujours me parler des gros tirs, des paniers contre les Knicks, les Nets, les Bulls… mais je me souviens des moments où nous étions sur le point d’y parvenir. Je me souviens du septième match en 1994, du septième en 1995, du septième en 1999… C’est ce dont je me souviens, et ça me brûle. Les gens qui disent qu’ils ne regrettent pas de ne pas avoir gagné au moins une bague mentent. J’ai fait une super course, c’est comme ça, et ça ne ferait pas si mal si on ne l’avait pas eu si près. Six finales de Conférence et une seule finale disputée, celles de 2000 contre les Lakers. Après ces premières années l’équipe, avant le combat à Detroit, avec Jermaine O’Neal et Ron Artest… Lors de la finale Est en 2004, j’ai dit à mes coéquipiers s’ils étaient clairs que si nous éliminions Detroit, nous serions champions, parce que je l’avais. A la pause du sixième match j’étais livide, je leur ai dit que les Lakers attendaient en finale mais qu’ils ne défendaient pas comme nous. Et ce qui est arrivé? Que nous avons perdu ce sixième et que les Pistons ont ensuite battu les Lakers en cinq matchs… Alors oui, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal ».