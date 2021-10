Reggie Parks, créateur des ceintures emblématiques du championnat de la WWE, décédé à 87 ans

Reggie Parks, un lutteur et arbitre professionnel vétéran qui a conçu les ceintures du championnat de la WWE, est décédé la semaine dernière. Il avait 87 ans. Parks est décédé à son domicile de Tuscon, en Arizona, à la suite d’une bataille contre COVID-19. Il était connu par beaucoup dans l’industrie comme « le roi des ceintures », comme mentionné par Wrestling Inc.

« Parks a passé près de trois décennies sur le ring en tant qu’animateur sportif travaillant pour des promoteurs comme le Temple de la renommée de la WWE Stu Hart et concourant pour les championnats de la NWA et de l’AWA », a déclaré la WWE dans un communiqué. « Il a même profité d’un bref passage en compétition dans un ring de la WWE avant de passer à la deuxième phase de sa carrière: créer des titres de championnat. Parks a continué à fabriquer à la main certains des titres les plus célèbres de l’histoire de la WWE, y compris le championnat de la WWE » aigle ailé » utilisé dans les années 80 et 90, ainsi que le championnat intercontinental classique de la même époque. »

Le monde a perdu une véritable icône aujourd’hui. Si vous avez grandi en aimant la lutte dans les années 80 ou 90, vous avez grandi en aimant son travail. RIP Reggie Parks pic.twitter.com/belIXYYOGe – Conrad le gars des hypothèques (@HeyHeyItsConrad) 8 octobre 2021

Le membre du Temple de la renommée de la WWE, Brett Hart, a envoyé un message à Parks sur Instagram. « ‘Reg, si tu voulais m’essayer, pourquoi ne m’as-tu pas essayé ?!?’ – Mon père est tombé amoureux d’une des côtes d’Owen. Reg a toujours aimé cette histoire. J’ai connu Reg toute ma vie, et il était l’un des hommes les plus gentils que j’aie jamais connus. Il me manquera toujours. RIP », a écrit Hart.

Lorsque la nouvelle a été annoncée, de nombreux fans ont rendu hommage à Parks sur sa page Facebook. « Repose en paix Reggie Parks », a écrit un fan. « Je me souviens de la première fois que je tenais un aigle ailé de Reggie (c’était celui de Yokozuna), c’était la première fois que je devenais OBSÉDÉ par les ceintures et que je commençais à en apprendre davantage à leur sujet. Repose en paix Reggie et merci de partager ton art avec littéralement le MONDE. «

« Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Reggie », a écrit un autre fan. « L’homme était une légende absolue dans l’entreprise qui méritait plus de crédit pour ses contributions qu’il n’en a reçu. Merci Reggie. Tu vas nous manquer. » Selon Wrestling Observer, Parks a remporté la plupart des ceintures de championnat dans les années 70, 80 et 90 pour presque toutes les promotions. Il a également fabriqué des ceintures pour l’UFC et la boxe dans sa carrière. Il a récemment fait une apparition à la convention Cauliflower Alley à Last Vegas où il a rencontré des amis. En Arizona, Parks dirigeait une entreprise de nettoyage de tapis et produisait des courroies.