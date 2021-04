Régime d’insolvabilité: gouvernement, régulateur finalise le cadre pré-pack, régime MPME

Dans le cadre du programme pré-pack et du cadre pour les MPME, le délai de résolution sera également considérablement réduit.

Le gouvernement et le régulateur sont en train de finaliser un régime d’insolvabilité dit préemballage, tandis qu’un cadre spécial pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) est presque prêt, ont déclaré des sources à FE.

Alors que les autorités se préparent à une augmentation potentielle des cas de créances douteuses avec la levée de la suspension des procédures d’insolvabilité contre les défauts liés à Covid le 25 mars, les programmes sont conçus pour encourager l’identification précoce des tensions, faciliter une résolution rapide et réduire les coûts et les litiges.

«Le travail est en cours. Les commentaires des parties prenantes sur le régime d’insolvabilité préemballage ont été recueillis. Les deux projets pourraient être notifiés prochainement », a déclaré une source. Le code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) doit être modifié pour le programme de pré-emballage.

Dans le cadre spécial pour les MPME, seuls les débiteurs pourraient être autorisés à déclencher leur propre procédure de mise en faillite, bien qu’avec l’approbation des créanciers financiers indépendants qui représentent au moins 25% des créances en souffrance. Les créanciers peuvent toujours déclencher une procédure d’insolvabilité contre les MPME, mais uniquement par le biais du processus habituel de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) en vertu des règles existantes.

Le régime d’insolvabilité pré-pack offre une plus grande marge de manœuvre au promoteur honnête, qui conservera le contrôle de son entreprise pendant le processus d’insolvabilité. En fait, il devra d’abord soumettre des plans de résolution. Celui-ci devra alors faire face à un défi suisse, une décision qui devrait conduire à plus de résolutions et moins de litiges.

Dans le cadre de ses mesures pour adoucir le coup Covid-19, le gouvernement avait proposé l’an dernier de mettre en place un cadre spécial pour ces petites entreprises. Dans le même temps, il voulait raffermir un système de pré-emballage qui permettra une résolution rapide avant que l’entreprise stressée ne subisse une érosion substantielle de la valeur.

Le programme de pré-emballage sera basé sur le rapport soumis par un panel dirigé par le président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India, MS Sahoo. Le panel a suggéré que ce schéma soit disponible pour tout stress – avant et après défaut. La mise en œuvre du schéma peut être échelonnée, en commençant par la résolution des défauts de Rs 1 lakh à Rs 1 crore et les défauts liés à Covid; cela doit être suivi par les valeurs par défaut au-dessus de Rs 1 crore, puis les valeurs par défaut de Rs 1 à Rs 1 lakh.

Dans le cadre du programme pré-pack et du cadre pour les MPME, le délai de résolution sera également considérablement réduit. Les participants au marché disposeront de 90 jours pour soumettre les plans de résolution et le Tribunal national du droit des sociétés disposera de 30 jours supplémentaires pour les approuver. Le CIB prévoit actuellement un maximum de 270 jours pour l’achèvement de l’ensemble du CIRP.

Déjà, la banque centrale a averti que, dans un scénario de crise sévère, les actifs bruts non performants (NPA) des banques pourraient presque atteindre 14,8% d’ici septembre 2021, contre 7,5% un an auparavant. Dans le rapport sur la stabilité financière publié en janvier, la Banque de réserve de l’Inde a déclaré que même dans le scénario de référence, le ratio NPA pourrait grimper à 13,5% d’ici septembre. Cela signifie que les chances d’une augmentation des cas d’insolvabilité sont réelles.

Les données disponibles avec l’IBBI montrent, sur les 1942 cas en cours en septembre 2020, la résolution de pas moins de 1442 a traîné au-delà des 270 jours obligatoires. Dans de nombreux cas, les analystes ont attribué ce retard aux obstacles juridiques posés principalement par la poursuite acharnée des promoteurs défaillants pour conserver leurs entreprises. En fait, la plupart des grandes affaires, y compris Bhushan Steel, Essar Steel et Bhushan Steel and Power, avaient connu des retards démesurés dus à des litiges. On s’attend à ce que le programme pré-pack minimise considérablement les litiges.

De plus, étant donné que les MPME représentent généralement la plus grande partie de ces cas, un cadre spécial les aidera à résoudre le stress mieux et plus rapidement, estiment les analystes.

De même, dans le cadre des MPME, plusieurs exigences procédurales sur des questions, telles que les réclamations des créanciers, peuvent être simplifiées pour rendre l’ensemble du processus moins rigoureux. Ceci vise à réduire le coût ainsi que le temps requis pour la résolution des contraintes. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à Rs 250 crore ou les investissements inférieurs à Rs 50 crore seront couvertes par le nouveau mécanisme.

