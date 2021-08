Régime national de retraite : Penny drop pour valider les détails des abonnés au NPS

in

De plus, les ARC devront informer le souscripteur de ne pas modifier ou fermer le compte bancaire existant une fois la demande de sortie ou de retrait partiel effectuée jusqu’au moment où le montant est crédité sur le compte.

Afin de résoudre les problèmes rencontrés lors du paiement des souscripteurs à la sortie ou au retrait partiel du Régime national de retraite (NPS), le régulateur des fonds de pension a lancé la vérification instantanée du compte bancaire par « penny drop ». Cela sera fait par les agences centrales de tenue des dossiers (ARC) en intégrant leur système de technologie de l’information et leur cadre de sortie avec les fournisseurs de services de technologie financière.

Cette initiative de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) garantira un crédit d’argent en temps opportun et une diligence raisonnable supplémentaire pour identifier le bénéficiaire légitime, car il y a eu des cas où le montant du retrait des souscripteurs n’a pas pu être crédité sur leur compte d’épargne pour des raisons telles que comme numéro de compte ou type de compte invalide, code IFSC invalide ou erroné, incompatibilité de nom, compte dormant, etc.

Statut actif du compte bancaire

Grâce au processus de dépôt d’un centime, les agences centrales d’enregistrement valideront le compte bancaire qu’un individu a fourni en remettant `1 et la transaction validera les détails sur le nom du titulaire du compte, de la banque et de l’IFSC avec le nom dans la retraite permanente Numéro de compte (PRAN) ou selon les documents soumis.

Le régulateur dans sa circulaire a souligné que le « penny drop » peut se produire au moment du traitement de la demande de sortie/retrait. La réponse en cas de succès ou d’échec sera fournie par le prestataire de services sur la base de la validation du nom du numéro de compte de la banque d’épargne vérifié conformément aux enregistrements CRA-K Fin Technologies (KCRA) et NSDL e-Governance Infrastructure (NCRA).

Si les détails du compte bancaire et d’autres détails ne sont pas corrects, le numéro de compte alternatif ou des pièces justificatives supplémentaires devront être soumis pour la mise à jour des enregistrements. En cas d’échec du penny drop au moment du traitement, le point de présence ou l’abonné sera informé de corriger le numéro de compte bancaire et de soumettre à nouveau la demande afin que la demande de retrait puisse être traitée dans un délai limité.

Retrait partiel, prématuré et définitif

Après sa retraite, un souscripteur peut retirer 60 % du corpus accumulé sous forme de somme forfaitaire et doit obligatoirement souscrire un plan de rente pour les 40 % du corpus restant. Il est obligatoire pour les abonnés du NPS d’acheter un produit de rente auprès d’une compagnie d’assurance-vie constituée sous le nom de fournisseur de services de rente (ASP). L’abonné sélectionne l’ASP au moment de la soumission de la demande de retrait ou après le paiement du retrait forfaitaire. Cependant, si le corpus accumulé est inférieur à Rs 5 lakh, alors l’abonné peut retirer la totalité du montant.

En NPS, un abonné peut opter pour une sortie prématurée. Toute sortie, avant l’achèvement de trois ans est considérée comme une sortie prématurée. Dans un tel cas, 20 % du corpus accumulé peut être retiré au forfait et le reste (80 %) est investi auprès d’une compagnie d’assurance-vie mandatée par le PFRDA pour le rachat de rente. Cependant, si le corpus total est inférieur ou égal à Rs 2,5 lakh, le montant total peut être retiré.

Un abonné peut opter pour le retrait partiel pour le traitement des maladies graves, l’enseignement supérieur des enfants, le mariage des enfants et pour l’achat/construction de résidence. Un souscripteur doit être en NPS au moins depuis trois ans et le montant à retirer ne doit pas dépasser 25 % des cotisations versées par le souscripteur. Le retrait partiel peut être effectué au maximum trois fois pendant toute la durée de l’abonnement.

