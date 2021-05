Régime nordique: qu’est-ce que c’est et quels sont ses bienfaits | Vie

Depuis encore un an, le régime méditerranéen est reconnu comme le plus sain au monde. Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil au régime nordique, neuvième sur la liste et avec quelques avantages intéressants. En quoi consiste?

Le régime nordique s’inspire de la culture et de la tradition scandinaves, et s’appuie sur la recherche d’une alimentation plus bio et durable, avec une plus grande consommation de fruits et légumes mais aussi le retour à des repas décontractés entre amis et en famille, des produits de saison et d’origine locale et un souci du respect de l’environnement.

Le régime nordique a été spécialement conçu pour révolutionner la cuisine nordique et améliorer la santé publique. Des scientifiques en nutrition de l’Université du Danemark de Copenhague se sont associés à un co-fondateur du restaurant de renommée mondiale Noma pour ce projet pluriannuel. Ce modèle repose sur aliments traditionnels du Danemark, de Finlande, d’Islande, de Norvège et de Suède.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec moniteur d’activité physique, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Comme indiqué sur le site Web Eat This, Not That, Voici les dix conseils spécifiques qui composent les étapes de ce régime:

Manger plus de fruits et légumes tous les jours. Augmenter la consommation de céréales complètes.

Incluez plus de nourriture provenant des mers, des rivières et des lacs.

Réduisez votre consommation de viandeet, pour ce faire, privilégier la qualité et les caractéristiques écologiques. Plus de nourriture provenant de paysages sauvages – du saumon qui n’est pas d’élevage.

Utiliser des produits biologiques lorsque cela est possible.

Évitez les additifs aliments.

Basez plus de repas sur des produits de saison.

Consommez plus nourriture faite maison.

Produire moins de déchets.

Le régime scandinave comprend la viande de wapiti, l’huile de colza, le yogourt islandais, les airelles rouges, le chou-rave et le hareng, des exemples d’aliments courants au Danemark, pays d’origine du régime. Idéalement, lors de son adaptation optez pour des huiles, des fruits, du poisson ou des légumes locaux.

Une des principales priorités de ce régime est les aliments entiers. Comme expliqué dans le livre de 2017 «The Nordic Way», les aliments à faible indice glycémique et les aliments moyennement riches en protéines, y compris les produits laitiers, viennent au premier plan. Aliments à faible IG Ils provoquent une augmentation plus lente et plus faible de la glycémie par rapport aux aliments à IG élevé, tandis que ceux riches en protéines régulent l’appétit et créent une plus grande satiété.

Avantages du régime nordique pour la santé

Ce régime a été associé dans plusieurs études à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, ainsi qu’à une bonne régulation du poids, à la réduction de l’inflammation dans le corps et à la prévention de la dépression. C’est un régime avec nourriture savoureuse et saine et respectueuse de l’environnemente, bien que cela demande du temps, du dévouement et de l’attention à l’origine des produits, ainsi qu’une plus grande dépense financière.

Les aliments de base du régime nordique sont basés sur la pyramide alimentaire de la mer Baltique, créée par l’Association finlandaise du cœur, l’Association finlandaise du diabète et l’Université de Finlande orientale. Ils comprennent les baies et les fruits, les poissons gras – hareng, saumon ou maquereau – poisson maigre – morue, merlu ou flétan) – légumineuses, légumes, grains entiers et légumes-racines.

Cet article a été publié sur TICbeat par Andrea Núñez-Torrón Stock.