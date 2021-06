Régime PLI pour le secteur sidérurgique : 4 à 15 % d’incitations à offrir

in

Il y aura un plafond sur le PLI maximum payable à chaque bénéficiaire. L’incitation au titre du régime sera versée pendant cinq ans. L’incitatif payable pour une année donnée doit être payé l’année suivante.

Le cabinet de l’Union envisagera probablement pour approbation un programme d’incitations liées à la production (PLI) de 6 322 crores de roupies pour le secteur de l’acier lors de sa prochaine séance. Le programme offrira une incitation de 4 à 15 % aux entreprises éligibles sur la production supplémentaire.

Le gouvernement estime que le programme, qui sera mis en œuvre entre 2023-24 et 2029-30, entraînera un investissement supplémentaire de Rs 41 000 crore et générera plus de 60 000 emplois directs et environ cinq lakh indirects d’ici 2026-2027.

Le programme devrait améliorer les capacités de fabrication nationales et attirer des investissements dans le domaine des aciers spéciaux tels que l’acier à haute résistance et résistant à l’usure, les produits revêtus ou plaqués, les rails spéciaux, les produits en acier allié et l’acier électrique, entre autres.

Les dépenses financières au titre du régime devraient atteindre leur maximum en 2026-2027 et retomber à leur plus bas vers la fin de la période du régime en 2029-30.

En novembre 2020, le Cabinet avait approuvé l’introduction du PLI pour dix secteurs avec une dépense totale de Rs 1 45 980 crore pour améliorer les capacités de fabrication et les exportations de l’Inde, y compris l’acier spécial. Ceux-ci s’ajoutent aux trois secteurs pour lesquels le PLI a été approuvé par le Cabinet en avril 2020. Bien que bon nombre d’entre eux aient été approuvés par le Cabinet, l’acier spécial n’a pas encore obtenu l’approbation.

Les programmes PLI sont la pierre angulaire des efforts du gouvernement pour parvenir à un Atmanirbhar Bharat. L’objectif est de rendre la fabrication nationale compétitive à l’échelle mondiale et de créer des champions mondiaux de la fabrication.

Les nuances d’acier de spécialité offrent suffisamment de possibilités de création d’emplois dans les industries en aval et en amont, une meilleure valeur pour les consommateurs et un potentiel de substitution des importations plus élevé.

L’Inde exporte plus d’acier en volume qu’elle n’en importe. Alors que les exportations indiennes sont des articles qui se situent au bas de la chaîne de valeur ; les importations sont des variantes de qualité supérieure. Bien que l’Inde ait un besoin relativement plus faible d’acier spécial, même cela est satisfait par les importations.

“Le programme PLI pour les aciers spéciaux contribuera à atteindre un taux de croissance plus élevé et aidera à augmenter les capacités des produits en acier de haute qualité avec le potentiel de créer des champions mondiaux”, a déclaré une source.

