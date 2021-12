Régime PLI pour les aciers spéciaux différé d’un an

La libération des incitations au titre du régime commencera désormais à partir de 2024-25 au lieu de 2023-24 proposé dans la directive du régime publiée en octobre.

Le gouvernement a reporté d’un an la mise en œuvre du programme d’incitation liée à la production (PLI) de 6 322 crores pour promouvoir et stimuler la production d’acier spécial au niveau national. Au lieu de 2022-2023, le programme de cinq ans commencera désormais à partir de 2023-24. Le déblocage des incitations au titre du régime commencera désormais à partir de 2024-25 au lieu de 2023-24 proposé dans la directive du régime publiée en octobre.

Le Cabinet avait approuvé le programme PLI pour l’acier de spécialité le 22 juillet. L’acier de spécialité est une variété à valeur ajoutée de l’alliage dans lequel l’acier fini normal est travaillé par revêtement, placage, traitement thermique, etc., pour le convertir en haute valeur -ajout d’acier pour une utilisation dans divers secteurs stratégiques tels que la défense, l’espace, l’énergie et l’automobile, entre autres. L’Inde répond aux exigences nationales de cet acier avec des importations avec une sortie annuelle de devises d’environ Rs 30 000 crore. Des sources ont déclaré que la mise en œuvre du programme avait été reportée à la suite des demandes de l’industrie et des candidats potentiels.

Ils voulaient du temps pour préparer l’infrastructure requise pour commencer la production d’acier de spécialité. La demande de l’industrie pour participer au programme sera demandée le 29 décembre et la fenêtre restera ouverte pendant 90 jours jusqu’au 31 mars 2022. Mecon géré par l’État agira en tant qu’agence de suivi du projet pour l’exécution du programme PLI.

L’objectif du programme PLI est de promouvoir la fabrication de nuances d’aciers spéciaux dans le pays et d’aider l’industrie sidérurgique indienne à mûrir en termes de technologie ainsi qu’à monter dans la chaîne de valeur. Produits revêtus, acier à haute résistance/résistant à l’usure, rails spéciaux , les produits en acier allié et l’acier électrique sont les cinq grandes catégories cibles du régime.

Le gouvernement avait précédemment déclaré que, étant donné que le régime est limité par les fonds, l’incitation payable ne doit pas dépasser l’allocation budgétée pour le régime. En outre, l’incitation annuelle payable sera plafonnée à Rs 200 crore par entreprise éligible, y compris celle des sociétés du groupe ou des coentreprises dans toutes les catégories de produits. .

Cela garantira qu’environ 2,5 lakh crore d’acier spécial seront produits et consommés dans le pays qui auraient autrement été importés. De même, les exportations d’aciers spéciaux atteindront environ 5,5 millions de tonnes contre 1,7 million de tonnes actuellement d’aciers spéciaux pour un forex de Rs 33 000 crore », a déclaré le gouvernement.

