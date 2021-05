Régime post-injection: aliments pour renforcer l’immunité et maximiser les effets du vaccin Covid-19

L’hydratation des fruits peut minimiser le risque d’effets secondaires des vaccins Covid et donc, il faut consommer des fruits frais en quantités généreuses.

Reya Mehrotra

La mauvaise nouvelle est que la deuxième vague de Covid-19 est là pour durer un certain temps, mais la bonne nouvelle est que nous avons des vaccins pour la combattre. Cependant, un certain nombre de personnes ont ressenti des effets secondaires après avoir pris le vaccin comme des maux de tête, de la fièvre, des courbatures, de la fatigue, etc. Mais les médecins disent qu’avec une alimentation et une routine saines, ceux-ci peuvent être minimisés ou évités complètement. Voici quelques aliments pour renforcer l’immunité et maximiser les effets du vaccin, ainsi que quelques conseils à ne pas faire après la prise du vaccin.

Oignon et ail

L’oignon et l’ail sont tous deux de bons stimulateurs d’immunité et bons pour la santé intestinale. Ils doivent faire partie du repas et être cuisinés après la vaccination nécessairement. L’ail cru est connu pour contenir du manganèse, de la vitamine B6, des fibres, du sélénium, de la vitamine C et certaines quantités de calcium, de cuivre, de potassium, de fer et de phosphore. Il est connu pour traiter le rhume et est riche en antioxydants.

Des fruits

L’hydratation des fruits peut minimiser le risque d’effets secondaires des vaccins Covid et donc, il faut consommer des fruits frais en quantités généreuses. Le chikoo, le jamun, l’ananas, la mangue, la banane, le melon musqué et la pastèque sont des fruits de saison qui peuvent aider à garder le corps hydraté. Il est préférable de les consommer au petit-déjeuner pour renforcer l’immunité et commencer la journée en bonne santé.

Légumes verts

Une alimentation équilibrée est importante pour éviter tout effet secondaire grave. Les légumes verts renforcent l’immunité et regorgent de nutriments. Ils sont également bons pour la santé intestinale. Par conséquent, le régime post-vaccin doit inclure beaucoup de légumes verts. Ils peuvent être cuits ou consommés crus en salade. Ils peuvent également être consommés sous forme de soupes. Plus le plateau de légumes est coloré, mieux c’est et plus sain et ainsi, assurez-vous qu’une salade de légumes a toutes les couleurs.

Curcuma

Le curcuma a acquis une réputation mondiale pour être un stimulant de l’immunité. Ce superaliment aide également à libérer le stress, facilite la digestion, a des propriétés curatives et traite l’inflammation. On peut ajouter du curcuma aux kadhas préparés à la maison pour être consommés une ou deux fois par jour ou l’avoir avec du lait avant de dormir. Les thés détox au curcuma et les chutneys au curcuma et à la menthe peuvent être préparés facilement à la maison.

Gousses d’ail, échalotes et oignons blancs – ingrédient alimentaire sur planche de bois, décoré de persil frais.

L’eau

Rester hydraté est l’un des éléments les plus importants de toute alimentation saine. Pour garder le corps actif, hydraté et non affecté par les effets secondaires du vaccin, il faut avoir beaucoup d’eau un jour avant et jusqu’à quelques jours après le vaccin. On dit qu’il minimise les effets secondaires des vaccins. L’apport liquide peut également être augmenté sous forme de soupes maison, de thés bio, de kadhas, de jus de fruits et de shakes. Il est également préférable d’avoir de l’eau à température ambiante.

Grains entiers

Les aliments à base de céréales complètes riches en fibres peuvent aider à renforcer l’immunité après le jab. La semoule à grains entiers, les millets, le quinoa, le riz brun, le maïs, le maïs soufflé, les pains complets ou les chapatis, l’avoine doivent être consommés pour un apport accru en fibres. Ragi, bajra, jowar, sattu doivent également être consommés. Certaines recettes indiennes qui contiennent des céréales complètes doivent être essayées comme le moong dal, le dosa multigrain, le medu vada, l’upma.

Évitez les aliments transformés, le sucre

Des études médicales suggèrent que les aliments riches en sucre et en graisses saturées peuvent entraîner du stress, de l’anxiété et des troubles du sommeil. On peut à la place satisfaire la soif de sucre en optant pour des options plus saines comme les fruits qui contiennent du sucre naturel et les enrober de miel. Tous les types de malbouffe transformée doivent être évités pendant quelques jours après la vaccination. Au lieu de cela, les fruits secs, le maïs bouilli, les arachides, les noix de renard, les salades de légumes et les sandwichs aux légumes peuvent être remplacés par des collations saines.

Définir des aliments sains crus propres manger des légumes source de protéines pour les végétariens: concombre, luzerne, courgettes, épinards, basilic, pois verts, avocat, brocoli, citron vert sur fond noir, vue de dessus

Bon sommeil

Il est important que le corps soit suffisamment reposé avant de se faire vacciner afin d’éviter la fatigue et les courbatures. Par conséquent, il est conseillé de passer une bonne nuit de sommeil un jour avant le vaccin. Les médecins disent que puisque le corps reconstruit son mécanisme de défense pendant le sommeil, la privation de sommeil peut conduire à une immunité supprimée. Cela pourrait également entraîner un stress qui supprime davantage le système immunitaire. Il est également important de maintenir la circulation sanguine dans le corps et les médecins conseillent donc une certaine forme d’exercice après le vaccin.

Évitez l’alcool

Le corps a besoin d’être hydraté. Certaines personnes peuvent également ressentir des symptômes tels que des courbatures, de la fatigue, de la fièvre et des douleurs. La consommation d’alcool à un tel moment peut entraîner une déshydratation. Des études ont également montré que la consommation d’alcool affaiblit l’immunité et doit donc être évitée pendant quelques jours après la prise du vaccin par mesure de précaution. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent d’éviter l’alcool un jour avant et après le vaccin car il supprime l’immunité.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.