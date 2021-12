Régimes d’assurance-vie traditionnels : savoir comment fonctionnent les régimes de remboursement

Dans un plan de dotation, la somme assurée ainsi que le bonus sont payés à l’échéance tandis que dans le plan de remboursement, une partie de la somme assurée est versée à l’assuré à intervalles réguliers.

Si vous cherchez à acheter une police d’assurance-vie qui peut vous fournir une couverture vie et vous aider à économiser de l’argent pour vos objectifs futurs avec un rendement stable, alors dans ce cas, un régime d’assurance-vie traditionnel vous sera utile. Une police d’assurance-vie traditionnelle peut être un plan de dotation, un plan de remboursement ou un plan d’assurance-vie dans son ensemble. En fonction de votre âge, de la durée de la police jusqu’à laquelle vous souhaitez une couverture d’assurance et de la somme assurée (montant de la couverture vie), la prime est calculée.

En cas de décès pendant la durée de la police, la somme assurée est versée au prête-nom tandis qu’en survivant à la durée de la police, le preneur d’assurance reçoit la somme assurée ainsi que les primes. Certains plans prévoient des ajouts garantis à la place du bonus, car le premier est connu et assuré au preneur d’assurance, contrairement au bonus qui peut varier chaque année en fonction des bénéfices de l’assureur. Il est important de noter que les primes ou les ajouts garantis sont déclarés sur une base annuelle, mais ils continuent de s’accumuler dans le cadre de la police et sont payés au décès ou à l’échéance uniquement.

Lorsque vous investissez dans l’un des plans traditionnels, votre argent n’est pas investi en bourse. La volatilité des rendements est donc absente de ces plans. Vous pouvez supposer une croissance régulière de votre argent et arriver à une estimation du montant que vous pouvez supposer obtenir à l’échéance. Ils conviennent généralement aux investisseurs conservateurs qui ne souhaitent pas investir dans des actions, même pour leurs objectifs à long terme.

Dans un plan de dotation, la somme assurée ainsi que le bonus sont payés à l’échéance. Dans les plans de remboursement, une partie de la somme assurée est versée aux assurés à intervalles réguliers. Par exemple, dans un plan de dotation sur dix ans pour une somme assurée de Rs 1 lakh en payant une prime annuelle d’environ Rs 10 000, la valeur à l’échéance revient à environ Rs 1,5 lakh après 10 ans. Dans un plan de remboursement, il pourrait y avoir deux paiements de Rs 25000 (sur la somme assurée) chacun tous les 3 ans et le solde de Rs 50000 à l’échéance avec un bonus.

Deux choses clés à savoir sur les plans traditionnels avant de les acheter sont : premièrement, le retour sur eux est d’environ 5 pour cent et deuxièmement, la liquidité y est faible. Les plans traditionnels ne sont pas flexibles et la durée fixe reste la même jusqu’à l’échéance. Si les retraits partiels ne sont pas autorisés dans la plupart des cas, toute sortie anticipée des régimes traditionnels s’avère coûteuse. Si vous avez décidé d’acheter un régime d’assurance traditionnel, assurez-vous de le faire fonctionner jusqu’à l’échéance. Dans ce cas, vous devrez continuer à payer les primes jusqu’à l’échéance. Si vous souhaitez racheter le régime plus tard, la valeur de rachat est trop faible et vous sera financièrement préjudiciable.

