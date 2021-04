Regina Blandón répond aux critiques de son corps avec un grand message d’acceptation

De plus, l’actrice s’est adressée à ses haineux et aux messages qu’ils ont émis sur son apparence.

Regina Blandón (instagram / reginablandon)

«Et c’est comme ça que j’ai été avec moi toute ma vie. Chaque jour je me lève pour me peser et ils ne savent pas de quelle dlv je parle (…) je ne joue PAS à la victime, en tout cas, c’est étouffer qu’on puisse se voir comme on veut, que nous devons être plus cool (surtout envers nous-mêmes) et quiconque veut avoir une opinion sur le corps de la personne suivante (en commençant par nous envoyer alch) ».

Enfin, Regina Blandón a invité ses followers à cesser de rechercher la perfection et à pratiquer l’acceptation de soi, mais surtout, à éviter les jugements négatifs et les critiques à travers les réseaux sociaux.

Esclave des réseaux moi?

Les mots puissants de Regina ont gagné tellement de force que son message a déjà accumulé plus de 400 000 likes et des messages de remerciements sans fin pour avoir partagé sa position, encourager l’estime de soi et supprimer les normes de beauté. Fernanda Castillo, Palette Ludwika, Maria Léon, Michelle Renaud Oui Natasha Dupeyron étaient des célébrités qui ont montré leur soutien.