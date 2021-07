Regina King parle de Chadwick Boseman, Daniel Roseberry – WWD

Regina King a des nerfs d’acier. Quand juste 24 heures avant que le réalisateur des Oscars Steven Soderbergh ne lui ait dit qu’elle ouvrirait non seulement le spectacle, mais qu’elle le ferait en demandant à la caméra de la suivre depuis l’entrée de l’auditorium avec une promenade “aussi longue qu’un mile de campagne”, elle l’a pris dans la foulée. Et dans une paire de Stuart Weitzmans.

“J’étais comme, wow, c’est beaucoup de pression”, a-t-elle déclaré, s’exprimant lors de la série Kering Women in Motion à Cannes. « Puis, quand je suis arrivé, il m’a envoyé un e-mail avec une note disant : « J’espère que vous avez de bonnes chaussures. »

Lors de son discours sur scène, King a fait référence au verdict de Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd quelques jours seulement avant la cérémonie. “Si les choses s’étaient passées différemment la semaine dernière à Minneapolis, j’aurais peut-être troqué mes talons contre des bottes de marche”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le public veut être diverti et ne veut souvent pas entendre ce que les acteurs ont à dire.

À une époque d’activisme accru des célébrités, peuvent-ils et doivent-ils faire les deux ? « En tant qu’êtres humains, nous sommes capables de faire plusieurs choses différentes. Je pense qu’il est malheureux que parfois des célébrités soient mises à des postes où elles se sentent obligées d’être des militantes, et j’ai l’impression qu’il est malheureux que des célébrités soient mises à des postes lorsqu’elles sont jugées lorsqu’elles choisissent d’être activées. ou pour faire quelque chose pour une cause particulière ou utiliser leur plate-forme », a-t-elle déclaré, s’adressant à WWD dans une suite donnant sur la mer.

La question était l’un des thèmes centraux de “One Night in Miami”, son premier réalisateur nominé aux Oscars. “Je pense que c’est une bataille que nous nous retrouvons toujours, surtout en tant qu’artistes noirs.”

Le prix de clôture de la cérémonie des Oscars, largement attribué au trophée du meilleur acteur de soutien pour le regretté Chadwick Boseman au lieu de Sir Anthony Hopkins, a été une déception pour beaucoup. Mais King met le soi-disant « camouflet » en perspective. «Je pense que nous avons tous des moments d’être déçus quand vous n’entendez pas un nom annoncé. Certaines personnes diront, j’en suis sûr, que Chadwick n’a peut-être été nominé que parce qu’il s’agissait d’une nomination posthume. Vous allez avoir des gens qui diront toutes ces choses. C’était juste une de ces choses où personne ne gagne. Et à la fin de la journée, Chadwick ne nous manque ni plus ni moins, vous savez, il y a un grand trou béant sans lui ici.

Avec une carrière de plus de 30 ans, King a foulé de nombreux tapis rouges. À contrecœur, elle a admis qu’il fut un temps où elle avait du mal à trouver des créateurs pour l’habiller, alors que même quelques années auparavant, les maisons ne fournissaient que des échantillons et cherchaient à habiller un groupe démographique spécifique. Mais son partenariat avec le duo de stylistes Wayman + Micah lui a ouvert de nouvelles options et lui a permis de prendre plus de risques.

«Je n’ai jamais été aussi à la mode avec ces autres stylistes. Wayman et Micah l’ont également rendu très amusant, alors je me suis intéressé davantage à cause de leur approche. C’est agréable de pouvoir avoir ce sentiment de ne pas en faire une corvée », a-t-elle déclaré.

Le duo a également aidé à nouer une relation avec Daniel Roseberry, le Texan qui a repris la maison Schiaparelli en 2019. Elle est arrivée à Cannes après avoir visité l’atelier à Paris pour la première fois. Elle est assise dans une robe chemise colorée et un gros bracelet de tête de chèvre, un clin d’œil subtil à son signe astrologique du Capricorne.

“C’est juste super excitant pour moi que Daniel, ce jeune homme d’Amérique, du Texas, semble vraiment canaliser toutes les choses qu’Elsa [Schiaparelli] estimait qu’il était si important d’exprimer l’individualisme, et il l’a adopté. J’ai l’impression que Daniel la fait [Schiaparelli] fier », a-t-elle déclaré à propos du joueur de 33 ans de Dallas.

King a été stupéfaite sur le tapis rouge virtuel des Emmy en octobre dans un nuage bleu cobalt éclaté d’une robe de la maison, et a de nouveau collaboré pour créer sa robe amfAR à Cannes.

Bien que les nominations aux Emmy Awards de cette année aient été un peu décevantes avec la baisse du nombre de réalisatrices, elle a déclaré que le changement était en train de se produire. « Nous avons du chemin à parcourir. Mais une partie de cela va être que même si le public ne veut pas l’entendre, les conversations doivent continuer. Nous devons continuer à faire la lumière sur le fait que les choses ne reflètent pas ce à quoi ressemble le reste du monde. » Les jeunes filles, a-t-elle ajouté, ont un « moxie » inné. “Je suis très fier de faire partie d’une génération qui, je pense, a en quelque sorte aidé à changer les choses.”

Son prochain projet est de réaliser une adaptation de la bande dessinée « Bitter Root », dans laquelle une famille de chasseurs de monstres doit sauver l’humanité pendant la Renaissance de Harlem dans les années 1920. Ryan Coogler produit et l’a amenée à bord. “Vous voulez aller là où vous êtes soutenu, vous voulez être là où vous êtes célébré, pas toléré”, a-t-elle déclaré à propos de son travail avec le réalisateur de “Black Panther”.

Quant au début de sa carrière de réalisatrice tardivement dans une industrie notoirement âgiste, raciste et sexiste – la triple menace de partialité – elle a déclaré qu’elle ne l’abordait pas comme une suppression des barrières. «Je suis sûr que beaucoup de gens entendent cela et vont, bien sûr, tout est un combat. Évidemment, il y a des choses qui sont importantes pour moi et des choses que je ne tolérerai pas », a-t-elle déclaré à propos de son travail à Hollywood. «Mais je ne me réveille pas tous les matins pour me battre. Je dirais que je me réveille chaque matin avec un but. Chaque jour apporte soit une nouvelle découverte, soit une nouvelle façon d’aborder les anciennes découvertes, soit une façon de créer un espace pour faire les choses différemment.