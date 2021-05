Regina King réalisera ‘Bitter Root’

Regina King est sur le point de réaliser l’adaptation cinématographique de la bande dessinée créée par Black, «Bitter Root». (Photo: . / Image Comics)

Il y a toujours quelque chose de spécial à être en panne avec quelque chose avant qu’il ne devienne courant. Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez au tout début en regardant Awkward Black Girl sur Youtube? Et puis quand Issa Rae a explosé avec Insecure sur HBO, vous étiez du genre: «J’AI ÉTÉ savait qu’Issa était hilarant.»

L’année dernière, lorsque l’Amérique a découvert Watchmen, les fans de bandes dessinées des années 80 étaient ravis de voir des histoires dont ils parlaient depuis des années enfin sortir. Imaginez être quelqu’un qui était fan de la comédie de Trevor Noah tout le chemin du retour en Afrique du Sud, lorsque l’annonce a été faite en 2015 qu’il reprendrait The Daily Show.

Si vous avez déjà eu l’un de ces sentiments, vous pouvez comprendre à quel point j’étais excité d’entendre cela Regina King a été sollicité pour réaliser l’adaptation cinématographique de la série de bandes dessinées récompensée par un prix Eisner Racine amère pour les images légendaires.

Lire la suite: Regina King produira, jouera le rôle de Shirley Chisholm dans le biopic

(Photo: Image Comics)

Bitter Root est comme une combinaison de Ghost Busters et Blade, avec l’énergie steampunk d’Attack on Titan et le drame familial de Pays de Lovecraft. Avec Regina King à la barre, vous devriez être très excité.

Alors qu’au cours des cinq dernières années, les studios hollywoodiens ont produit plus de contenu de science-fiction et de fantaisie noirs, ils proviennent principalement de deux sources. Soit des personnages noirs créés par des artistes blancs il y a des décennies (Black Panther, Black Lightning sur la CW) ou intégrant pleinement les personnages noirs dans des genres ou des univers existants où ils n’existaient pas auparavant ou étaient sous-utilisés (Watchmen, Falcon et Winter Soldier sur Disney Plus et Yasuke sur Netflix).

La qualité de ces émissions et films a énormément varié, de la brillante panthère noire qui change la culture à la dynamique raciale et sexuelle inégal et très problématique de Watchmen en passant par le mélange confus de ALL Lives Matter qui était Falcon et Winter Soldier. Ce qui rendra le film Bitter Root unique, c’est qu’il s’agit d’un scénario appartenant à des Noirs, créé par des Noirs, imprégné de l’histoire de la Renaissance de Harlem et de la Grande Migration.

Ce n’est pas une histoire où Blackness a dû être enfermée dans un monde blanc ou où les personnages problématiques doivent être mis à jour avec les sensibilités modernes, Bitter Root existe en fait à la croisée de la science-fiction noire, de l’aventure pulp et de l’histoire. L’ajout de Regina King, qui a montré qu’elle avait des côtelettes d’aventure après avoir réalisé des épisodes de Southland, Animal Kingdom et le récent One Night à Miami, et Ryan Coogler produire signifie que ce sera une expérience noire authentique, et non une farce édulcorée.

Regina King assiste aux American Music Awards 2019 au Microsoft Theatre le 24 novembre 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo par Matt Winkelmeyer / . pour dcp)

Je suis tombé sur la bande dessinée pour la première fois en 2019 lors de la convention de bande dessinée DragonCon à Atlanta, en Géorgie, où j’ai rencontré deux membres de l’équipe créative, et à l’époque, ils avaient déjà été choisis par Legendary Pictures. À cet automne, j’étais fan du livre, et voici ce que j’avais écrit à l’époque.

Ensuite, nous avons parlé à Chuck Brown et Sanford Greene, les créateurs de Bitter Root, une bande dessinée fantastique steampunk sur une famille de briseurs de démons noirs qui vient d’être acquis en tant que projet de film pour Legendary Pictures. (Je recommande vivement le livre; je l’ai utilisé dans mon cours de bande dessinée à Morgan State).

Grand réalisateur, grand producteur, immense studio, mais tout cela soulève la question: de quoi parle réellement Bitter Root? Et plus important encore, comment pouvez-vous accepter cette histoire avant qu’elle ne soit colonisée par les médias grand public?

Bitter Root est l’histoire de la famille Sangerye, la famille noire de chasseurs de démons pendant la Renaissance de Harlem, qui protège secrètement le monde de Jinoo depuis des centaines d’années. Les Jinoo sont des esprits qui traversent notre monde et possèdent des hommes et des femmes remplis de haine et d’intolérance, les transformant en monstres vivants. Inutile de dire que les Jinoo ont tendance à posséder des foules blanches en colère lors d’émeutes raciales sanglantes, des flics abusifs et toutes sortes de racistes et de fanatiques pendant l’apartheid américain des années 1920.

Une fois que quelqu’un a été infecté par un Jinoo, vous pouvez utiliser des racines amères, des potions et de la magie pour le libérer, ou des technologies avancées, des armes et des compétences de combat pour le tuer avant qu’il ne puisse blesser quelqu’un d’autre. Après de terribles pertes familiales aux mains de Jinoo pendant l’été sanglant de 1919 et les attentats de Tulsa de 1921, la famille Sangerye est à la croisée des chemins pour savoir si certains de ces Jinoo veulent ou devraient l’être.

Wikimedia: Tulsa Race Riot

Bitter Root a tous les personnages classiques pour vous investir dans des films fantastiques. Il y a la grand-mère sage qui tient la famille éclatée ensemble, le «Blink» têtu qui veut se battre contre le Jinoo mais qui est retenu parce que c’est une femme, son cousin lâche, Cullen, qui est fou d’avoir été enrôlé dans l’entreprise familiale, et il y a même le dur à cuire, Han Solo / Green Ranger Oncle Ford qui préfère tuer Jinoo que sauver quiconque est possédé.

Une de mes étudiantes de Morgan State a résumé ses sentiments à propos du livre après que l’un des créateurs de Bitter Root, Sanford Greene, nous a rendu visite pour donner un aperçu du processus créatif:

Après avoir lu le livre, je sens que je suis tombé sur du Jinoo dans ma ville natale de Colorado Springs. Le personnage de Blink me démarquait le plus parce qu’elle devait non seulement combattre Jinoo mais aussi le patriarcat. Elle pouvait clairement se battre aussi bien que les membres masculins de sa famille, mais on lui disait constamment de rester en arrière. J’ai ressenti deux choses après avoir lu le livre: je me suis senti autonome et vu. Cette bande dessinée et le film imminent ont le potentiel d’avoir un impact sur la communauté noire comme Black Panther l’a fait en 2018.

Si vous aimez les vampires, les drames familiaux, l’anti-racisme, les armes folles de l’ère steam-punk et les scènes de combats fous, vous adorerez Bitter Root. La bande dessinée est uniquement sur le numéro 12 et les 10 premiers numéros peuvent être récupérés dans un volume collecté. Si ceux-ci sont épuisés, ne vous inquiétez pas, il y a une édition spéciale du 17 juin des livres qui sortira dans quelques semaines.

Sortez et prenez une copie des livres maintenant, car lorsque ce film sortira en salles et que Regina King obtiendra une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur, vous voudrez être l’une des personnes qui disaient «Vous étiez là» dès le premier jour.

Dr. Jason Johnson est professeur de politique et de journalisme à la Morgan State University, contributeur politique à MSNBC et à la radio satellite SIRIUS XM. Bande dessinée notoire et sportif avec la double citoyenneté Wakandan et Zamundan.

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager