Le vote est terminé lors de la deuxième manche de la région de Guttermuppet et nous avons nos quatre premiers cliquets qui sont passés au Ratchet Madness Sweet 16. Aucun de ces affrontements n’était proche.

Un 7 contre 14 – je n’ai pas vu celui-là venir. De plus, Giannetti aura enfin les mains pleines la semaine prochaine car Beast Lightning est largement sous-estimé.

Il est maintenant temps de voter pour qui devrait accéder au Sweet 16 dans la région de Biblow. Vous pouvez voter dans chaque match sous le CV à cliquet.

1. Waraq contre 9. Jihad Jimmy et Captain Thunder Thighs

1. Waraq

Groupe de rap Gangsta qui lit les paroles de leurs iPhones et se produit principalement dans les arrière-cours, les marais et les sous-sols mal éclairés Chaque vidéo nécessite une créature aux cheveux longs sortant d’une cachette mystérieuse à mi-chemin, suivie de la transgenre Janeane Garofalo lançant un marteau sans aucune raison. être le groupe de rap le plus chaud du pays qui gagnera inévitablement des millions de dollars par an sur des contrats record, mais ne semble pas comprendre que tout le monde se moque d’eux Incitation à une émeute qui s’est terminée par la destruction d’un croiseur de police et le pillage du centre commercial lors d’une manifestation de la vie noire compte et ont été officiellement déclarés gang par la police de la Providence.L’escroquerie GoFundMe a commencé pour obtenir un tatouage du visage du rappeur principal pour «changer le hip-hop pour le mieux», mais a probablement fini par empocher les maigres dons qu’ils ont accumulés

9. Jihad Jimmy et Captain Thunder Thighs

Immigrants à cliquet du Mexique et du Yémen qui se sont retrouvés à Holyoke Elle a un tatouage au-dessus de son organe reproducteur Possède un pit-bull nommé Stinky qu’ils ont autorisé à mordre et tuer un autre chien A blâmé le propriétaire du chien mort dans une publication Facebook pour avoir tenté de faire levier sur son chien des mâchoires de Stinky A eu le chien pendant plus d’un an et n’a jamais reçu de coups de feu requis Le rapport de police a montré que tout ce qu’elle avait posté était un mensonge, et que Stinky avait été déchaîné dans la cour. Stinky allait être abattu malgré tout Il a dit à la victime sur Facebook que le père mort de la victime avait honte de lui Après qu’une photo du chien mort a été publiée, il a accusé la victime de hurler et de pleurer, et de ne pas se composer «comme un homme, »Après avoir vu son chihuahua se déchirer en lambeaux Elle a affirmé que le pit-bull était la victime parce que le chihuahua était un grand chien de combat Accusé la victime d’être un escroc malgré le fait qu’ils avaient un GoF undMe pour leur chien tueur qui était de toute façon abattu.Elle a également accusé les témoins qui ont vu son chien sur le trottoir (pas sa pelouse) de mentir et de l’avoir sautée avec 10 membres de la famille dans une autre nouvelle sans période.Elle a suivi la victime à Hatfield et a utilisé des drones pour le harceler, alors un juge a accordé à la victime une ordonnance de non-communication

Démarrage d’un GoFundMe sans raison apparente et je n’ai pas expliqué comment cet argent leur ramènerait Stinky chez eux pour terroriser encore plus le quartier.

5. Rotund Rousey contre 13. Ludlow Slugpump Sisters

5. Rotonde Rousey

Frapper violemment une femme avec son Obamaphone au Saugus Walmart A une portée d’enfants de divers pères Publie fréquemment des photos mettant l’accent sur son chahut dans une tentative d’attirer le prochain compagnon A blâmé l’agression violente sur le racisme. sucer la merde, je vais mettre cette sangle de gode que ma soeur a dans son sac à main hutte dans la gorge, je n’ai pas de la baise dans le dos », lui a dit un taux méritait une raclée trop menacée pour combattre plusieurs autres personnes dans la section des commentaires, y compris des hommes

13. Sœurs Ludlow Slugpump

Les sœurs Danielle et Jessica ont fait la une des journaux après avoir été arrêtées deux fois par mois pour des infractions violentes. a frappé un ami de son inconscient pour le crime d’être ami avec l’ex-petit ami de Jessica Cinq semaines plus tard, la jeune sœur Danielle a eu un autre incident tournant autour d’un mec et a fini par être arrêté pour avoir agressé des flics du WNEC

Papa Kenny s’est moqué de Danielle pour ne pas avoir pu rester sans drogue pendant plus de 12 minutes Jessica a commencé une collecte de fonds à la fin du mois de novembre pour sa sœur, alléguant que Danielle était paralysée à l’hôpital avec des lésions cérébrales après que certains de ses amis l’aient droguée et violée. , et elle est a amassé plus de 1100 $ pour ses factures

Dit que des amis anonymes l’ont droguée et l’ont laissée inconsciente, probablement après s’être débrouillée avec elle, son cerveau ne fonctionne pas et elle ne peut plus parler ni marcher, ses jambes ne fonctionnent plus et peuvent ne plus jamais fonctionner, ses factures médicales seront ciel haut sans aucune explication quant à la raison pour laquelle l’assurance ne paie pas pour cela, et elle a passé un laps de temps non divulgué sans oxygène à son cerveau et est en quelque sorte en vie.Beaucoup ont accusé Danielle de surdosage de drogue, et Jessica en a profité comme une occasion de arnaquer les gens avec un GFM a immédiatement commencé à se poster acheter des choses chères sur Facebook Danielle a admis dans des messages texte qu’elle n’était plus à l’hôpital Danielle devait de l’argent à Jessica, et papa Kenny a décidé que la meilleure façon de rembourser la dette serait que Jessica arnaque les personnes atteintes de cette arnaque élaborée de GoFundMe Kenny lui-même dans des messages texte ont déclaré que Danielle avait de l’héroïne, du fentanyl, de la cocaïne, de l’acide et de la perdrix et un poirier dans le sang, ainsi que des ecchymoses compatibles avec une agression sexuelle Papa a tout blâmé sur un gars nommé John, qui, selon lui, reçoit normalement ses médicaments de Jessica, mais Jessica ne lui vendrait pas de drogue parce qu’elle savait qu’ils finiraient avec sa soeur Danielle serait en état de mort cérébrale et ne pouvait pas marcher. , pourtant, il envoie des messages et un ami demande des gens depuis des semaines.Aucune preuve ou facture n’a été fournie pour sauvegarder l’histoire Jessica a écrit de manière préventive un long message à Turtleboy qui n’avait aucun sens dans le but de prouver son innocence après avoir entendu des grondements sur lesquels elle finirait par TB a prétendu que ma réputation serait en jeu et que personne ne ferait jamais de don à TB si je bloguais à son sujet

6. Connor McBootlegger contre 14. Enfield Penis Colada

6. Connor McBootlegger

Le combattant Bootleg MMA qui a lancé un GoFundMe pour les frais funéraires de ses amis a ensuite refusé de remettre l’argent à la famille parce qu’ils ne le laissaient pas dépenser l’argent qu’il avait collecté pour un tatouage Budweiser. lui d’être drogué Haggled sur le coût d’un réveil et de fleurs, pensant que d’une manière ou d’une autre, l’argent restant lui irait. Facebook publie et utilise le mot n Une fois a été arrêté pour destruction malveillante d’une voiture

14. Enfield Penis Colada

Une femme dont le pit-bull a été abattu par la police après avoir mordu la petite amie de son fils en chignon d’homme dans le cou et l’a presque tuée Tentative d’arrêter le chien en jetant de l’eau dessus Couvert de tittoos, a plusieurs bébés papa et utilise régulièrement des phrases comme ” work flow bitch »Menacée de voir son« gros cul de chien »attaquer des enfants qui ont tenté de voler les scooters de ses fils adolescents A« beaucoup »de fils qui ont leurs amis pour jouer à Fortnite tard dans la soirée Publié sur Facebook que la prochaine fois quelqu’un a essayé de voler leurs scooters, elle a juré de libérer le pit-bull et les enfants de «secouer la merde de qui que ce soit». Se vanter de la façon dont la vie se passe dans un bidonville avec des adolescents qui sont assis sur le perron toute la journée des signes de gang clignotants A toujours plus de pit-bulls qu’elle autorise autour de ses enfants plus petits Vœux fréquents de combattre les femmes dans des publications Facebook à cliquet précédent soi, qui était probablement encore plus à cliquet Utilise des expressions comme «attraper une affaire derrière un clochard» et «parole aux dieux»

2. Big Black Jeffrey contre 7. Brockton Retardy B

2. Big Black Jeffrey

Drag queen qui publie des photos de lui-même nu ou à peine vêtu de filles mineures dans des bains à remous buvant de l’alcool dans diverses chambres d’hôtel, et ne voit rien de mal à tout ce message m’a demandé que le blog soit descendu, puis a juré des poursuites en déformation massives Accusé par de nombreuses filles agression sexuelle a blâmé les mères des enfants pour leur avoir permis de passer du temps avec lui dans des chambres d’hôtel et de boire de l’alcool. “Je suis allé au poste de police de West Springfield pour me faire accuser alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir fourni de l’alcool à des mineurs avec lesquels il avait eu des relations sexuelles. Je suis allé sur Facebook Live et a admis avoir pratiqué le sexe oral sur une fille qui s’était évanouie à cause de l’alcool qu’il avait eu pour elle tout en la diffusant en direct sur Instagram: elle avait un visage de merde, j’étais ivre et j’ai posté une vidéo sans même me rendre compte de ce que j’ai fait de moi en la léchant. C’est-à-dire que nous avions un consentement sexuel, peu importe. Et je l’ai posté sur Instagram et Snapchat et sur tous les médias que j’avais il y a 4 ans. Et je me souviens, je ne m’en suis pas rendu compte parce que je me suis réveillé super gueule de bois dans l’après-midi, et la prochaine chose que tu sais, c’est qu’un colocataire m’a dit Jeffrey qu’est-ce que tu as fait, ma mère voit ça. Et je pense qu’il y avait 6000 vues et je ne pouvais même pas le supprimer, et des gens partageaient des choses auxquelles je n’avais même pas accès. A demandé 2 ordonnances de harcèlement contre moi et s’est présenté au tribunal habillé en femme où il s’est ridiculisé tout en se plaignant auprès du juge de la façon dont il a été renvoyé de son travail pour être un déviant sexuel Publié à une fille de 15 ans sur Facebook , “Je giflerais la merde d’une grosse bite noire et sauterais d’un pont pour toi Je veux faire des bébés avec ton beau visage pieux et pulpeux Je veux jouir partout”

7. Brockton Retardy B

«Rappeur en herbe», ce qui signifie bien sûr qu’il est au chômage, vend de l’herbe médiocre, a 0 $ d’économies et n’a aucune intention de planifier pour l’avenir, car les chances qu’il vive aussi longtemps sont minces. emplacements comme les parkings de Brockton, et comportent des chapeaux de Bulls à bords plats, Henny, des fusils imaginaires, des appartements de la section 8 et des cris à des amis de Taunton qui sont allés en prison pour meurtre au premier degré tout en essayant de le garder 100 Tir sa maman bébé dans la tête dans une tentative ratée de la tuer, puis s’est tiré une balle dans une tentative ratée de se suicider et de donner l’impression qu’il a été abattu pendant un vol. vendant de la drogue et la taille de son membre masculin s’est diffusé en direct en direct abusant mentalement de la femme qu’il a finalement abattue pour l’avoir prétendument trompé alors qu’il était en prison. Justifié son comportement abusif envers les haineux en disant «vous n’avez jamais été amoureux 100 emoji »a insisté sur le fait qu’il était un bon père malgré la diffusion en direct de ses abus avec eux dans la pièce

