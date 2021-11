Région du nord-est priorité absolue du ministère des MPME : Narayan Rane

2 437 nouvelles unités dans le cadre du PMEGP ont bénéficié d’une subvention en argent de marge de 62,71 crores de roupies dans les États du nord-est au cours de l’exercice 21. (Image : photo express)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le ministre des MPME, Narayan Rane, a déclaré jeudi que l’Inde ne peut se développer que lorsque la région du Nord-Est se développe et que c’est également la priorité absolue du ministère des MPME. Rane s’exprimait lors du conclave des MPME du Nord-Est à Guwahati organisé par le ministère pour explorer davantage le potentiel de croissance des MPME dans la région. « La corrélation entre l’économie indienne et les performances du secteur des MPME n’a jamais été aussi alignée. Cela continuerait de se rapprocher encore plus dans les années à venir », a déclaré le ministère dans un communiqué citant Rane.

Conformément à la politique du gouvernement consistant à affecter 10 % du total des fonds à la région du Nord-Est, dans le cadre des plans ou programmes du ministère des MPME, une dépense de 566,42 crores de roupies dans les estimations révisées pour 2020-2021 a été affectée exclusivement à la région. qui comprend l’Assam, l’Arunachal Pradesh, le Manipur, le Meghalaya, le Mizoram, le Nagaland, le Sikkim et le Tripura, selon le rapport annuel du ministère pour l’exercice 21. En outre, un nombre total de 2 437 nouvelles unités dans le cadre du programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP) a bénéficié d’une subvention en argent de marge de 62,71 crores de roupies dans les États du nord-est au cours de l’exercice 21.

Narayan Rane a ajouté qu’étant donné l’impact des MPME sur l’économie indienne, il est impératif d’encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes et de leur permettre de jouer un rôle essentiel dans le développement de l’économie indienne pour réaliser le rêve d’une économie de 5 000 milliards de dollars. Rane a noté que le secteur des MPME se compose de plus de 6 millions d’unités employant plus de 11 millions de personnes et est un contributeur majeur à la croissance économique avec plus de 30% de contribution au PIB et plus de 49% des exportations globales de l’Inde.

Au 18 novembre 2021, l’Arunachal Pradesh comptait 1 963 MPME enregistrées à Udyam, 59 155 MPME d’Udyam se trouvaient dans l’Assam, le Meghalaya comptait 1 647 MPME, le Mizoram comptait 2 466 MPME, 2 340 MPME étaient au Nagaland, 1 158 étaient au Sikkim et 5 337 à Tripura, selon les données officielles du ministère des MPME.

