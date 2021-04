Registre de noms de domaine Donuts acquis à nouveau, cette fois par Ethos Capital

Les nouvelles: Donuts, un registre de noms de domaine basé à Bellevue, Washington, a été acquis par Ethos Capital, une société de capital-investissement basée à Boston. Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Ethos Capital a précédemment investi dans Donuts l’année dernière.

Ce que fait Donuts: Fondée en 2010 par Paul Stahura, la société vend 242 «domaines de premier niveau», notamment .social, .support, .email, etc. Il gère près de 25 millions de noms de domaine. La société est dirigée par Akram Atallah, un ancien cadre de l’ICANN à but non lucratif sur Internet. Elle compte environ 300 employés répartis dans quatre bureaux mondiaux.

Dernière offre: Donuts a été acquis par Abry Partners, une autre société basée à Boston, il y a trois ans. Les co-PDG d’Ethos Capital, Fadi Chehadé et Erik Brooks, ont précédemment travaillé chez Abry; Brooks a lancé Ethos en 2019.

En 2017, Donuts a levé un investissement de 110 millions de dollars pour aider à finaliser l’acquisition de la société de domaines associée Rightside Group. La société a acquis l’opérateur de registre de domaine Afilias en décembre. Les autres soutiens de Donuts incluent Adams Street Partners; Austin Ventures; Capital Emergence; Partenaires de génération; TL Ventures; et Stahurricane.