Registre des inscrits en Baja Aragón

09/07/2021 à 15h44 CEST

Moins de deux semaines avant le début de la XXXVII Baja Espagne Aragon et à sept jours de la clôture des inscriptions, celle de 2021 va devenir une édition record de participation pour la huitième année consécutive de présence à Teruel. A ce jour, il y a déjà plus de 130 équipes engagées dans les catégories auto et camion.

Des pilotes comme Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Nani Roma, Orlando Terranova ou Yazeed Al Rajhi Ils seront au départ de Baja España Aragón dans la catégorie auto. La présence de Al-Attiyah, triple champion du Dakar et Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, C’est une motivation de plus dans la lutte pour la victoire.

Terre-Neuve, vainqueur en 2019, défendra sa condition de champion et portera des galons dans la même équipe que Loeb et Nani Roma. Le Catalan est le pilote avec le plus de victoires en Baja Aragón (cinq en auto et quatre en moto). A leurs côtés, les Saoudiens se démarquent Yazeed Al Rajhi, Les Hollandais Erik van huard et l’espagnol Isidre Esteve, Jesús Calleja et Carlos Checa.

Dans la XXXVII Baja España Aragón la présence de Mashael Alobaidan, le premier pilote saoudien à concourir en dehors du Moyen-Orient en préparation pour

leur débarquement au Rallye Dakar en 2022. Après que les femmes aient obtenu le droit de conduire en Arabie saoudite en 2018, la Fédération des sports mécaniques de ce pays a soutenu des projets comme ceux d’Alobaidan. Elle ne sera pas la seule femme pilote de cette édition de la Baja España Aragón : Christine Giampaoli avec Rosa Romero comme co-pilote et Mónica Plaza assurera la présence femme dans la section automobile.

Dans les camions, le chauffeur tchèque Martin Macik Il cherchera à décrocher sa troisième victoire à Teruel après celles remportées en 2017 et 2019. A 31 ans, le Tchèque poursuit sa préparation pour disputer son neuvième Dakar consécutif. Avec lui, ils seront en Basse-Espagne Aragon Tomas Vratny, Maurik Van Den Heuvel, Javier Mariezkurrena, Alex Aguirregaviria ou Javier Jacoste, entre autres. Depuis sa création en 1983, Baja España Aragón a été le cadre choisi par de nombreux champions du monde les plus renommés de chaque génération. Le Belge Jackie Ickx, ancien pilote de Formule 1 et neuf fois vainqueur des 24 heures du Mans, a participé et remporté l’édition 1989 de la Baja España Aragón. Les icônes du Championnat du monde des rallyes telles que Ari Vatanen et Timo Salonen Ils étaient également présents au test et l’ont remporté. Au cours des dernières décennies, Baja España Aragón a été un témoin direct du pilotage de Jean-Louis Schlesser, Pierre Lartigue, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah ou Nani Roma, tous vainqueurs du Dakar et également vainqueurs de la Baja Spain.

Marc Coma, Gérard Farrés, Isidre Esteve, Joan Barreda et Nani Roma Ils ont également écrit une page importante de succès dans l’épreuve de la Coupe du monde espagnole dans la catégorie moto.