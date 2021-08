Règle de 3: Gérer vos prospects Web B2B

Une règle de 3 simple et efficace à prendre en compte lorsque vous dirigez des prospects à travers votre entonnoir de vente jusqu’à la ligne d’arrivée.

Et si je pouvais vous donner un schéma simple sur la façon de diriger efficacement un prospect qualifié dans votre entonnoir de vente et à travers la ligne d’arrivée ?

Combien d’heures et de ressources pourriez-vous économiser et investir ailleurs en respectant la règle de 3 en matière de communication commerciale ?

Une chose que je sais avec certitude, c’est que nos prospects de formulaire de contact de site Web B2B sont nos prospects les plus prometteurs à clôturer et dans la plupart des cas, ils clôturent en un temps record. Je vous invite à rester avec moi pendant que je vous révèle comment utiliser la règle de 3 dans le processus de vente.

3 façons d’être averti

Lorsque vous recevez une notification concernant votre nouveau prospect de site Web B2B, votre équipe a-t-elle un plan pour s’assurer que ce prospect ne passe pas entre les mailles du filet ?

Qu’est-ce que je demande exactement ?

Votre équipe n’a-t-elle qu’un seul type de notification de ce prospect ou plusieurs ?

Une bonne pratique consiste à avoir au moins 3 façons d’être averti que votre entreprise reçoit un prospect. Nous avons 3 membres de l’équipe qui reçoivent une notification par e-mail générée automatiquement une fois qu’un prospect remplit le formulaire de contact de notre site Web B2B. Nous recevons également une notification dans notre canal de vente Slack nous alertant qu’il y a un prospect. Enfin, nous avons un CRM qui capture chaque piste et envoie une alerte indiquant qu’il est temps d’agir et de répondre rapidement.

3 heures pour répondre

En parlant de réponse rapide, ma règle personnelle est de répondre dans l’heure suivant la notification d’un formulaire de contact de site Web. Cependant, je me rends compte qu’il peut s’agir d’un temps de réponse cible que votre équipe devra peut-être atteindre.

La règle de 3 s’applique ici comme nombre maximum d’heures pour répondre à un prospect pendant les heures ouvrables. C’est essentiel : il est de votre devoir en tant que membre de l’équipe commerciale de répondre à ce prospect de la manière la plus rapide et la plus professionnelle possible – dans les 3 heures ouvrables. Faites comme si votre travail en dépendait parce qu’il le devrait.

Vous devez également faire confiance à votre équipe marketing car elle travaille sans relâche pour créer les meilleurs résultats possibles pour vous permettre de convertir les prospects. Alors, n’oubliez pas de répondre à ce prospect immédiatement si possible, et non seulement le prospect sera impressionné, mais votre patron et les membres de votre équipe le seront également.

3 liens dans votre e-mail initial

Votre e-mail initial doit être court, doux et concis. Il doit inclure 3 ressources pour le responsable qui aident à répondre et à répondre à leurs besoins spécifiques. Deux c’est trop peu et quatre c’est trop, 3 est encore une fois la meilleure pratique.

Ces liens vers des ressources doivent renvoyer à votre site Web car votre site Web B2B contiendra toutes vos ressources utiles. Aidez le prospect à cliquer sur ces liens. Pensez à mettre en évidence les liens en gras avec le libellé exact comme élément de contenu sur votre site Web B2B.

3 e-mails pour s’engager

Envoyez un maximum de 3 e-mails pour interagir avec un prospect. Par exemple, j’envoie mon premier e-mail dans les 3 heures suivant la soumission du formulaire, le deuxième e-mail environ 24 heures plus tard et le 3e e-mail au plus tard le 3e jour à compter de la date à laquelle le formulaire de contact a été rempli.

Mon e-mail initial inclut les spécificités de nos capacités B2B, je n’ai donc pas besoin d’être redondant avec ma demande dans les deux e-mails suivants. J’inclus également les prix de départ de nos offres de services dans le but de préqualifier les prospects et de définir les attentes.

Le deuxième e-mail me permet de vérifier qu’ils ont bien reçu mon e-mail initial. N’oubliez pas que certains filtres anti-spam peuvent être plus résistants que d’autres.

Le 3ème e-mail est généralement moi qui leur souhaite tout le meilleur pour leur faire savoir qu’il s’agit de ma dernière communication par e-mail. C’est aussi simple que vous voulez aller de l’avant avec un appel ou non, alors je m’en tiens à 3 e-mails lorsque je fais appel à des prospects.