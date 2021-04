Règle de débit automatique: la nouvelle date limite est le 30 septembre

En août 2019, RBI avait publié un cadre de traitement des mandats électroniques sur les transactions en ligne récurrentes. Initialement applicable aux cartes et aux portefeuilles, le cadre a été étendu en janvier 2020 pour couvrir également les transactions UPI (Unified Payments Interface).

Après de nombreuses discussions de la part des banques et des sociétés de paiement au cours de la date limite du 31 mars pour l’activation du cadre de facteur supplémentaire d’authentification (AFA) pour les transactions de débit automatique, la banque centrale a cédé mercredi. La nouvelle date limite de mise en œuvre du cadre a été fixée au 30 septembre 2021.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a clairement exprimé son mécontentement à l’égard des acteurs du système et a déclaré qu’elle publierait une circulaire sur les sanctions en cas de non-conformité. «Cette non-conformité est notée avec une vive préoccupation et sera traitée séparément. Le retard dans la mise en œuvre par certaines parties prenantes a donné lieu à une situation d’inconvénient et de défaut de paiement à grande échelle pour les clients », a déclaré RBI, ajoutant que le délai était prolongé uniquement pour éviter les inconvénients pour les clients.

«Tout retard supplémentaire pour garantir l’adhésion complète au cadre au-delà du délai prolongé entraînera une action de surveillance rigoureuse. Une circulaire informant de ce qui précède est émise par la Banque de réserve aujourd’hui », a déclaré la banque centrale.

L’exigence de l’AFA a rendu les paiements numériques en Inde sûrs et sécurisés, a déclaré RBI. Dans l’intérêt de la commodité du client et de la sécurité de l’utilisation des paiements en ligne récurrents, le cadre imposait l’utilisation de l’AFA lors de l’enregistrement et de la première transaction (avec assouplissement pour les transactions ultérieures jusqu’à une limite de Rs 2000, qui a ensuite été améliorée à Rs 5000), comme ainsi que la notification pré-transaction, la possibilité de retirer le mandat, etc.

«L’objectif principal du cadre était de protéger les clients contre les transactions frauduleuses et d’améliorer la commodité des clients», a déclaré RBI. C’est la deuxième fois que le délai est prolongé sur l’insistance des banques. Auparavant, sur la base d’une demande de l’Association des banques indiennes (IBA) pour une prolongation du délai jusqu’au 31 mars 2021, pour permettre aux banques d’achever la migration, le régulateur avait conseillé aux parties prenantes en décembre 2020 de migrer vers le cadre en 31 mars 2021.

Les banques étaient toutes prêtes à manquer la date limite du 31 mars, certaines d’entre elles ayant déjà envoyé des communications à leurs clients leur disant que les débits automatiques des cartes de débit et de crédit seront désactivés à compter du 1er avril 2021. Ils ont demandé aux clients de faire des paiements récurrents. les paiements via les sites Web des prestataires de services respectifs. Cela peut encore se produire pour les banques qui ont déjà commencé à migrer vers le nouveau cadre. La plupart des clients, cependant, peuvent respirer tranquillement pendant les six prochains mois, ont déclaré des experts du secteur.

Certains experts estiment que le cadre de l’AFA implique une série éliminatoire entre la sécurité et la commodité, un équilibre que l’industrie a du mal à atteindre. L’expert Fintech Parijat Garg était d’avis que les directives RBI dans leur forme actuelle sont davantage axées sur la sécurité que sur la commodité et qu’elles pourraient rendre les choses plus difficiles pour les personnes qui sont maintenant habituées à la commodité des prélèvements automatiques. «Un allégement partiel concerne les opérations de débit automatique pouvant atteindre 5 000 roupies, ce qui devrait couvrir une grande partie de ces transactions. Une meilleure approche aurait été de garantir des responsabilités plus strictes en matière de sécurité et de confidentialité, qui découleront des lois sur la protection des données, ainsi que des acteurs chargés de stocker ces informations et de les utiliser, et éventuellement de mettre en place plus de lignes directrices sur la tokenisation », a déclaré Garg. Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, le problème concerne le stockage et la fuite des informations de la carte, comme cela a été vu dans certains cas récents, où les données du consommateur ont été mises en danger et les organisations responsables n’ont fait face à aucune action.

Le président du Conseil des paiements de l’Inde (PCI), Vishwas Patel, a déclaré mardi au PTI: «Tous les acteurs de l’écosystème, qu’il s’agisse des banques et des passerelles de paiement, sont coupables de ne pas prendre au sérieux la directive RBI à partir de 2019 et de ne pas pouvoir venir sur une seule plateforme, ce qui nous aurions dû le faire il y a au moins deux mois, de sorte que la transition vers la nouvelle façon de faire des transactions récurrentes aurait pu se faire en douceur. »

