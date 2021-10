Les fans de Dancing With the Stars ont laissé échapper un grognement collectif lorsque la juge Carrie Ann Inaba a appliqué la règle interdisant les ascenseurs dans l’émission lundi soir. Elle a pris un point complet sur la partition de l’acteur Brian Austin Green et de la danseuse Sharna Burgess après leur valse sur « Un jour, mon prince viendra » de Blanche-Neige et les sept nains. Les autres juges ont donné au couple réel de faibles notes pour d’autres raisons, mais la décision d’Inaba de suivre la règle de l’ascenseur, alors que les autres juges ne l’ont pas fait, a agacé les téléspectateurs à la maison.

« Il y avait un petit ascenseur, juste un petit », a déclaré Inaba. « Je dois le faire. Je dois être juste envers tout le monde. » Elle s’est ensuite défendue pour avoir suivi la règle, soulignant que c’est dans le livre des règles de l’émission que vous n’êtes pas censé faire un ascenseur dans la valse. Cela a attiré un huer de la petite foule, mais l’animatrice Tyra Banks a fait avancer le spectacle en notant comment les autres juges ont déclaré que Green et Burgess « s’aimaient trop » pendant leur performance. « C’est Blanche-Neige… Je ne sais pas comment vous ne vous aimez pas, » Green haussa les épaules.

Malgré le retrait d’un point pour l’ascenseur, Inaba a tout de même accordé au couple un 6/10. Len Goodman et Bruno Tonioli ont également attribué au couple un 6/10, tandis que Derek Hough leur a attribué un 7/10. Leur score final était de 25/30, ce qui était en fait le score le plus bas de la soirée. Mardi, Green et Burgess danseront sur le thème « C’est un pirate » de Pirates des Caraïbes. En attendant, voici comment les fans ont répondu à la critique de l’ascenseur d’Inaba.

« Carre Ann disant qu’elle juge que tout le monde me fait vraiment craquer »

Carrie Ann disant qu’elle juge tout le monde assez me fait craquer parce que je suis presque sûr qu’elle a critiqué quelqu’un pour quelque chose puis s’est retournée et a fait l’éloge de la même chose sur un couple différent 😅😂 #DWTS – Ashleyyyy (@_AshleyBC) 12 octobre 2021

« Quelqu’un l’a dit mais euh Emma et Jimmie avaient un ascenseur dans leur danse et Carrie Ann n’a rien dit. Intéressant », a écrit un fan, suggérant qu’Inaba a raté un autre ascenseur plus tôt dans la nuit.

‘Si j’étais Sharna, j’aurais jeté cette pomme diabolique’

@DancingABC putain, c’était une danse sur Blanche-Neige et la chanson un jour, mon prince viendra – qu’est-ce que Len et Carrie Ann pensaient qu’ils étaient censés faire – se battre, être en colère. Allez, Dieu merci pour @derekhough car il n’est juge que de voir ce que le public voit – Jennifer Summerlin (@jen_nene88) 12 octobre 2021

« Si j’étais Sharna, j’aurais jeté cette pomme diabolique directement à la tête de Carrie Ann. En parlant de ‘Je dois être juste ! Il y avait un ascenseur' », a écrit un fan.

« WTH a tort avec ces juges »

J’ai l’impression que 75% du temps, Carrie Ann est jalouse des couples. Elle les juge BEAUCOUP plus sévères (pas que cela arrive trop souvent) mais beurk. #DWTS – Danielle Lopez (@dlopez818) 12 octobre 2021

« Wow! Les scores de Brian et Sharna sont tout simplement offensants. WTH a tort avec ces juges? Carrie Ann doit surmonter les ascenseurs parce qu’elle est ridicule à ce stade », a écrit un téléspectateur.

« Cela rend l’amant de la salle de bal en moi très content »

Ngl. J’adore quand @carrieanninaba amarre correctement un point pour un ascenseur. Cela rend l’amant de salle de bal en moi très content. #DWTS – BBSavant (@BBSavant) 12 octobre 2021

« Si Iman à 5000 pieds, vous pouvez tous éviter un ascenseur, ALORS QU’EST-CE QUE VOUS LES AUTRES PERSONNES COURTES FAITES MAL ! Cet homme a réussi à éviter les ascenseurs et a réussi à chaque fois », a écrit un fan, louant Iman Shumpert pour ne pas avoir soulevé son pro partenaire de danse, Daniella Karagach.

« Ils continuent de couper Carrie Ann »

Le Kenya méritait mieux qu’un 7…. Plus comme les 8 comme Bruno, j’ai eu des problèmes de levage, mais ils étaient maintenant pires que le problème de timing d’Amanda #DWTS pic.twitter.com/3RGqVmsuIW – maddie 💕 (@109maddie) 12 octobre 2021

« Ils n’arrêtent pas de couper Carrie Ann », a écrit un fan. Plusieurs autres ont remarqué qu’Inaba n’était pas autorisée à terminer ses critiques complètes avant la fin de la série.

