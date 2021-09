Règlement en vue ? Le département du Trésor américain a tenu des réunions pour évaluer le marché des pièces stables

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

Bien qu’il n’y ait pas d’initiatives réglementaires concrètes pour le moment, les responsables du département américain du Trésor étudient les risques, les avantages et le comportement du marché des pièces stables, évaluant la possibilité de concevoir des lois applicables.

Le département américain du Trésor, l’entité responsable de la gestion des fonds et des réserves du pays, débat de la possibilité de réglementer les pièces stables émises par des entreprises privées.

Département américain du Trésor et stablecoins

L’information a été révélée par l’agence de presse ., qui a publié un rapport qui rend compte de plusieurs réunions tenues la semaine dernière par des représentants du département du Trésor, au cours desquelles ils ont examiné les risques que l’utilisation de pièces stables comporte pour les utilisateurs, le marché et le système financier. . Ils ont également discuté des principaux bénéfices associés à ces actifs, et de la possibilité d’envisager une réglementation applicable à ces cas.

À cet égard, le porte-parole du département du Trésor, John Rizzo, a déclaré :

“Le département du Trésor rencontre un large éventail de parties prenantes, notamment des avocats, des consommateurs, des membres du Congrès et des participants au marché.”

Certaines sources anonymes ayant connaissance de l’affaire ont indiqué qu’une des réunions a eu lieu à la fin de la semaine dernière. Les représentants de l’agence y ont débattu avec les membres de la communauté de la nécessité d’un encadrement direct de cet espace, compte tenu notamment des perspectives d’adoption massive.

Parmi les préoccupations manifestes, des aspects tels que la prise en charge due des jetons en circulation, la possibilité d’échanges massifs de fiat contre de la crypto, ainsi que le fait de risques liés à l’émission et à la circulation de ces actifs se sont démarqués. Lors des réunions tenues avec des représentants d’entités bancaires, cela tournait autour de l’idée d’un règlement, mais à cette époque il ne se limitait qu’à la collecte de données, il n’y a donc toujours pas de premières idées sur l’approche ou le traitement qui serait accordés à ces actifs.

Stablecoins et sa montée en puissance sur le marché

Les problèmes de réglementation découlent du boom commercial croissant sur lequel les pièces stables capitalisent sur les principaux marchés.

Une enquête réalisée par CoinMarketCap révèle que pour ce 13 septembre, il y a au moins 68 260 millions de dollars US en circulation dans Tether (USDT), tandis qu’en USD Coin (USDC) il y a l’équivalent de quelque 29 309 millions de dollars US émis.

De leur côté, des entités telles que Visa et Mastercard sont de plus en plus motivées à collaborer au sein de l’écosystème stablecoin, soulignant que ces solutions sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne des utilisateurs et des personnes intéressées.

Face à cette réalité, diverses entités et agences ont également exprimé le besoin d’aborder cet espace avec une réglementation efficace. Les commentaires de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se démarquent précisément, qui a exprimé son inquiétude quant à la popularité que gagnent les stablecoins sur le marché, et a invité toutes les personnes mentionnées à accélérer les processus réglementaires qui correspondent à ce domaine.

