Règlement T+1 : qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ? Vérifiez comment cela fonctionne, pourquoi les FPI s’opposent-ils?

Par Ashish Rathi

Le règlement en T+1 annoncé par SEBI permet actuellement aux bourses d’autoriser les titres qu’elles souhaitent à titre facultatif en donnant un préavis d’un mois et une fois qu’elles passent au règlement en T+1 en particulier pour un titre, elles doivent continuer pendant une période de 6 mois. . Le concept de règlement T+1 en soi est très bon car il permet un mouvement plus rapide des fonds et des titres ; et plus de liquidités entre les mains des investisseurs. Aujourd’hui si un investisseur vend le jeudi, il reçoit l’argent le lundi (T+2 jours ouvrés). Avec un règlement en T+1, ce sera vendredi même.

Du point de vue de l’investisseur de détail, c’est très bien, car il permet la réception précoce d’argent et la réception précoce d’actions par rapport au cycle de règlement actuel. Les maisons de courtage de détail ont également des processus définis pour cela. Désormais, les actions sont livrées à la chambre de compensation le jour T lui-même. De plus, comme la collecte initiale des marges est également obligatoire, celles-ci sont déjà alignées pour un règlement T+1. Le respect des délais de règlement est l’une des fonctions très importantes d’un marché des capitaux efficace. Il reflète le système financier du pays et son image.

Pour que T+1 réussisse, nous devons comprendre que l’ensemble de l’écosystème doit fonctionner de manière transparente et cohérente. L’écosystème comprend des courtiers en valeurs mobilières, des dépositaires, des participants au dépôt, des bourses, des sociétés de compensation, des banques, des membres compensateurs. La plupart d’entre eux dépendent de la technologie. Toute perturbation dans l’un d’entre eux peut mettre les règlements en attente, car le temps nécessaire pour réagir ou rectifier sera très court. Cela aide les courtiers de détail car il est entendu qu’une fois T+1 mis en œuvre, les exigences de marge diminueraient puisqu’aujourd’hui les marges sont facturées sur la base d’une période de règlement de 2 jours. Une fois qu’il passera à T+1, les marges diminueraient. Les exigences de marge pour les courtiers de détail seraient moindres. Et les investisseurs auraient plus de liquidités entre leurs mains.

Cependant, actuellement à court terme, la base optionnelle de la sécurité et de l’échange devra être examinée car l’interopérabilité est également en direct. Il faudra attendre plus de clarté. Le passage de l’ensemble du système à T+1 a ses avantages, cependant, l’ensemble de l’écosystème et de l’infrastructure doit être adapté pour que cela se produise de manière cohérente. Les avantages sont nombreux à long terme, cependant, aucune erreur ou retard n’est possible pour tous les intermédiaires ainsi que pour les institutions d’infrastructure de marché (IMI).

Les FPI ont déjà fait part de leurs préoccupations concernant les différents fuseaux horaires, les flux d’informations, le préfinancement et l’augmentation des coûts de négociation.

La Chine est le seul grand marché actuellement en règlement T+1. Taïwan semble être passé à un règlement T+1 et a dû ensuite revenir à un règlement T+2. Les États-Unis ont également décidé de passer au règlement T+1 sur la base de l’actualité, cependant, ils ont défini un délai de 2 ans pour le déplacer afin que tout puisse être aligné en conséquence.

(Ashish Rathi, directeur à temps plein, HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

