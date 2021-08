Réglementation de la crypto en Amérique et en Europe Crypto nouveaux médias

L’un des problèmes qui préoccupe le plus de nombreux utilisateurs et investisseurs d’actifs numériques, en particulier les entreprises, est réglementation des crypto-monnaies.

Le régime réglementaire entourant les crypto-monnaies est fragmenté et s’étend jusqu’aux extrêmes des interdictions pures et simples dans certaines juridictions, à certains pays qui sont plutôt de fervents partisans.

Les intentions des différentes parties du monde concernant le phénomène de la crypto-monnaie et sa régulation semblent émerger plus clairement et, à travers le « recueil de réglementations sur les crypto-monnaies » compilé par Thomson . en juin, cet article vise à faire une synthèse en examinant précisément les dispositions dans les deux pays qui interdisent l’utilisation de ces instruments et celles qui y sont favorables.

Réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis

Aux États-Unis, bien que la SEC soit largement considérée comme l’entité de réglementation la plus puissante, le FinCEN du Trésor, le Federal Reserve Board et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont publié leurs propres interprétations et directives différentes. La SEC considère souvent les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières, la CFTC considère le bitcoin comme une marchandise et le département du Trésor l’appelle monnaie. Certains États ont réglementé les crypto-monnaies, tandis que d’autres envisagent des idées différentes sur le sujet.

New York a proposé une licence conditionnelle pour faciliter le fonctionnement des startups de monnaie virtuelle.

Wyoming a permis la création d’une banque spécialement conçue pour donner aux entreprises la possibilité de détenir des actifs numériques en toute sécurité et légalement.

Oklahoma a déposé un projet de loi autorisant l’utilisation et l’échange de crypto-monnaies au sein des agences gouvernementales.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a publié un projet de loi obligeant les opérateurs de crypto-monnaie à conserver des enregistrements et à vérifier l’identité des clients dans les transactions impliquant des actifs numériques. Malgré le cadre réglementaire légèrement déroutant, les États-Unis sont considérés comme le pays avec le plus grand nombre d’investisseurs, d’échanges, de plateformes de négociation, de sociétés minières et de fonds d’investissement en crypto-monnaie.

Canada a été un des premiers à adopter et a toujours été considéré comme un pays « ami des crypto-monnaies ». En 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un avis précisant que les exigences de la Loi sur la protection des investissements s’appliqueraient également aux crypto-monnaies et aux plateformes qui facilitent leur négociation.

Après juin 2020, la Loi sur le blanchiment d’argent du Canada exigeait que toutes les entités traitant de la monnaie virtuelle s’enregistrent auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et mettent en œuvre les mesures applicables de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les exigences s’appliquent également aux entreprises établies à l’étranger si elles ont des clients canadiens. L’Autorité du revenu du Canada (ARC), qui réglemente les lois fiscales, traite généralement la crypto-monnaie comme une marchandise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Au Mexique

Dans Mexique, lors d’une conférence de presse en juillet, le ministre des Finances Arturo Herrera a précisé qu’aucune institution financière basée au Mexique n’est autorisée à effectuer et à proposer des transactions avec des actifs virtuels au public, mentionnant spécifiquement Bitcoin, Ether et XRP.

Le gouvernement mexicain et Banxico prennent ainsi une position ferme anti-crypto-monnaie, notamment après les déclarations de Ricardo Salinas Pliego, le troisième homme le plus riche du Mexique ainsi que le fondateur de Banco Azteca, qui à travers un tweet a fait part de son intérêt à faire de sa banque la première dans le pays pour accepter Bitcoin.

Au lieu de cela, pour lutter contre les cartels et arrêter le blanchiment d’argent via la crypto-monnaie, le gouvernement a publié en 2018 une nouvelle loi sur le contrôle de l’utilisation des crypto-monnaies par les autorités. En vertu de cette loi, toutes les plateformes de trading de crypto-monnaie enregistrées sont tenues de déclarer les transactions dépassant 56 000 pesos (2 830 $).

Crypto-monnaies en Amérique latine

En Amérique latine, la Colombie, le Chili, l’Uruguay, le Pérou et le Venezuela ont une position permissive envers Bitcoin, bien qu’il n’y ait pas encore de législation en vigueur.

Dans Argentine, investir dans des crypto-monnaies est légal, mais elles ne sont pas considérées comme ayant cours légal car le gouvernement ne les émet pas.

Dans Brésil, un projet de loi est actuellement en discussion qui permettrait aux crypto-monnaies d’être librement émises, transférées et utilisées. La Comissão de Valores Mobiliários du Brésil a également déjà approuvé deux ETF de crypto-monnaie.

Dans Le Salvador, le plan visant à donner cours légal aux bitcoins d’ici septembre se poursuit, ce qui en fait le premier pays au monde à déclarer le Bitcoin monnaie légale.

En revanche, pour protéger leur système financier, Bolivie et Equateur ont déclaré Bitcoin illégal, car ils estiment qu’en ne pouvant pas les contrôler, ils affecteront négativement leur stabilité économique. De plus, avec ce règlement, ils pourront minimiser l’utilisation de ces ressources pour financer des activités illégales.

Réglementation en Europe

La Commission européenne a introduit une directive sur les « marchés des crypto-monnaies » pour réguler le commerce et soutenir la finance numérique.

Tous les États de l’UE doivent également suivre la directive AML 5, qui prévoit des règles strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris les activités de crypto-monnaie dans le cadre de ces obligations AML.

L’exécutif de l’UE a ajouté que les émetteurs de crypto-monnaies particulièrement importantes et adossées à des actifs, appelées pièces stables mondiales, seront soumis à des exigences plus strictes.

Il est également important de se rappeler qu’en 2018, 23 pays de l’Union européenne a rejoint le partenariat européen Blockchain.

Dans la Grande-Bretagne, cependant, toutes les entreprises engagées dans des activités liées à la crypto-monnaie doivent s’inscrire auprès de la Financial Conduct Authority. Les plateformes de crypto-monnaie peuvent demander une licence « établissements de paiement autorisés » – BCB Payments Limited est devenue la première entité numérique à obtenir cette licence au Royaume-Uni

La Haute Cour du Royaume-Uni a récemment reconnu Bitcoin comme propriété en vertu de la common law britannique.

L’examen s’est intensifié lorsque la FCA a statué en juin que Binance, la plus grande plate-forme d’échange de crypto-monnaie au monde, ne doit mener aucune activité sans consentement écrit préalable.

La FCA a également interdit le commerce des dérivés de crypto-monnaie.