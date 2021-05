Réglementation des applications : la messagerie sera gratuite, mais les appels peuvent être soumis à une licence

En substance, cela signifie que la partie messagerie de ces applications ne sera soumise à aucun cadre réglementaire, mais les entreprises devront obtenir une licence du gouvernement pour fournir des appels locaux ou nationaux longue distance (NLD).

Le gouvernement envisage de réglementer la partie services d’appels d’applications telles que WhatsApp, Skype, Facetime et Viber, etc., tout en laissant la partie messagerie couverte par les règles intermédiaires, entrées en vigueur le 26 mai.

Cela signifie essentiellement que la partie messagerie de ces applications ne sera soumise à aucun cadre réglementaire, mais les entreprises devront obtenir une licence du gouvernement pour fournir des appels longue distance locaux ou nationaux (NLD).

Ce qu’il faut voir, c’est comment une telle séparation entre les services d’appel et de messagerie sera effectuée. Dans le cadre des licences, ces entreprises doivent assurer l’interception légale des appels aux agences de sécurité, ce qui s’applique actuellement aux opérateurs de télécommunications. Ils devraient également payer une redevance annuelle au gouvernement.

Pour élaborer un tel cadre réglementaire, le département des télécommunications (DoT) s’est appuyé sur un rapport de 2015 d’un panel désigné par lui, qui avait suggéré une telle mesure. La recommandation s’inscrivait alors dans le contexte de la neutralité du net pour instaurer des règles du jeu équitables entre les opérateurs de télécommunications et les acteurs de l’over-the-top. Les opérateurs télécoms devaient alors et encore aujourd’hui battre pour que les OTT soient réglementés. Leur position a été qu’il devrait y avoir une règle un service-un – ils ont demandé pourquoi devraient-ils payer des frais de licence au gouvernement et être aux prises avec une multitude de réglementations alors que les applications sont libres de circuler sur leurs réseaux sans payer aucun droit de licence et être libre de tout type de réglementation?

Les discussions concernant un tel cadre réglementaire pour les applications surviennent à un moment où le gouvernement et une importante application de messagerie/d’appel, WhatsApp, sont en désaccord sur la question de retrouver l’auteur de ce qui est considéré comme des messages malveillants par le gouvernement. Comme on le sait, le gouvernement a mis en vigueur la règle exigeant la traçabilité de ces messages à partir du 26 mai et WhatsApp l’a contestée devant la Haute Cour de Delhi.

Des sources officielles ont déclaré que seule la partie appelante peut être soumise à la réglementation, car la partie messagerie a déjà été traitée dans les nouvelles directives intermédiaires, qui obligent les plateformes de messagerie comme WhatsApp à retrouver le premier expéditeur des messages malveillants.

Le DoT n’a pas encore décidé si des recommandations de la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) seraient sollicitées ou non. La raison en est que Trai en septembre 2020 avait recommandé au gouvernement que les acteurs OTT comme Facebook, WhatsApp, Google, Viber et Telegram ne soient soumis à aucune forme de cadre réglementaire et que l’évolution du marché soit surveillée. Si nécessaire, une intervention peut être faite à un moment opportun, avait-il précisé.

Le DoT estime qu’il a la possibilité de renvoyer à nouveau la question au Trai avec quelques références supplémentaires, ou de rejeter les recommandations du Trai de septembre 2020 et de prendre une décision politique en faveur d’une réglementation partielle. En matière de politique, le rôle de Trai est de recommandation et le point de vue du gouvernement est définitif.

