Réglementation des applications médicales mobiles en Inde

Actuellement, le Drugs Controller General of India (DCGI), en vertu de la loi de 1940 sur les médicaments et les cosmétiques (D&C) et les règles relatives aux dispositifs médicaux (MDR), ne réglemente pas les applications mobiles médicales qui pourraient relever de la compétence des dispositifs médicaux.

Cependant, compte tenu de l’essor des applications médicales mobiles et de l’étendue de leurs capacités, y compris la menace pour les dossiers de santé électroniques (DSE) et les individus, le ministère de la Santé et du Bien-être familial a facilité la mise en œuvre de normes en Inde en termes de le maintien d’un tel DSE pendant qu’il s’occupe de peaufiner les projets réglementant les demandes dans leur intégralité.

Un effort de collaboration des leaders et des prestataires de soins de santé, soutenu par le gouvernement, contribuera grandement à tirer parti de la technologie mobile pour apporter l’amélioration indispensable de l’écosystème de la santé de l’Inde.

Perspective internationale



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis fait la distinction entre une application mobile et une application mobile médicale. En termes de politique, une application mobile est définie comme un « logiciel pouvant être exécuté sur une plate-forme mobile ou une application logicielle Web adaptée à une plate-forme mobile mais exécutée sur un serveur » ; alors qu’une application médicale mobile est définie comme « une application qui répond à la définition d’un appareil [in the FDCA] et est destiné soit (1) à être utilisé comme accessoire à un dispositif médical réglementé ; ou (2) pour transformer une plate-forme mobile en un dispositif médical réglementé. Toute application qui agit comme une extension d’un ou plusieurs dispositifs médicaux en se connectant à ce(s) dispositif(s) pour contrôler l’appareil, ou pour une utilisation dans la surveillance active des patients, ou l’analyse des données des dispositifs médicaux est réglementée par la FDA. Ainsi, la FDA dresse un périmètre distinct de ce qui peut constituer une application médicale mobile, étant donné que son intention n’est pas de réglementer une plate-forme mobile pouvant héberger des MMA.

Les entités qui distribuent les MMA (par exemple, les magasins d’applications comme iTunes, Google Play) sont de simples facilitateurs et ne sont pas considérés comme des fabricants de dispositifs médicaux.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les applications mHealth sont devenues le canal de diffusion privilégié pour la recherche des contacts et la surveillance des symptômes. Cependant, ces applications ne sont efficaces que si la communauté les utilise pour partager les bonnes pratiques entre différents pays, permettant aux gouvernements d’apprendre les uns des autres et ainsi de développer des stratégies efficaces pour améliorer les résultats de santé dans un effort de collaboration pour lutter contre la pandémie.

De plus, la pénétration croissante des smartphones augmente le potentiel de marché des applications mHealth.

Les appareils mobiles et leurs applications logicielles sont un atout majeur pour le consommateur d’aujourd’hui, ayant un impact sur l’espace de la santé au 21e siècle. En 2020, les applications mobiles de santé (applications mHealth) étaient au nombre d’environ 325 000 et les utilisateurs totalisaient 247 millions. Les revenus mondiaux des applications mHealth augmentant sur une courbe ascendante, le marché de la santé mobile devrait atteindre 311,98 milliards USD d’ici 20271. Selon Statistics, le troisième trimestre 2020 a enregistré environ 47 140 applications mHealth sur Google Play Store.

À cet égard, la Politique nationale de santé 2017 (PSN 2017) envisage d’atteindre le plus haut niveau de santé et de bien-être pour tous en tirant parti des technologies numériques pour accroître l’accès, améliorer la qualité et réduire le coût de la prestation des soins de santé. Le PSN 2017 prescrit également la même urgence pour l’efficience et l’efficacité de la prestation de tous les services de santé dans des domaines vitaux tels que l’espérance de vie, l’IMR, le ROR, l’ISF, la vaccination, la malnutrition et le contrôle des maladies. À cette fin, NITI Aayog a lancé la Mission nationale de santé numérique (NDHM).

Certaines des principales caractéristiques de NDHM comprennent l’identifiant de santé unique (UHID), la gestion de la confidentialité et du consentement, la portabilité nationale, les dossiers de santé électroniques (DSE), les normes et réglementations applicables, l’analyse de la santé et, surtout, plusieurs canaux d’accès tels que les centres d’appels, Portail Digital Health India et application MyHealth.

Applications de santé médicale



À mesure que les gens deviennent plus mobiles et que les voyages deviennent plus accessibles, les patients s’attendront de plus en plus à ce que le système de dossiers médicaux fournisse des informations de santé essentielles via des appareils mobiles, ce qui donnera à leur médecin traitant des informations de base telles que l’état de santé et les informations sur les médicaments/allergies. Les données démographiques, les données d’assurance, les médicaments, les allergies, les alertes concernant de nouveaux symptômes et les signes vitaux sont quelques-uns des dossiers qu’il est recommandé de fournir au moins dans un format en lecture seule et dans la mesure où cela est pertinent pour les soins d’urgence et une référence rapide. Il est également possible que la patiente soit en mesure de fournir certaines lectures cliniques (PA, température, glycémie) et des données sur son mode de vie (pas parcourus, distance parcourue, durée et qualité du sommeil), qui lui serviront d’indices et d’informations clés sur elle/ son état de santé général. Malgré une ombre d’incertitude quant aux règles et réglementations applicables à ces applications mobiles, les lignes directrices de leur gouvernance sont claires.

Normes et réglementation des DSE



Bien que de nombreuses applications ne relevant pas du champ d’application de la politique de gouvernance continuent d’offrir leurs services, il est pertinent de noter que les applications et les sites Web sont tenus de se conformer aux normes de DSE en Inde. L’objectif d’une telle notification par les autorités réglementaires est d’introduire un système uniforme basé sur des normes pour la création et la maintenance des DSE par les prestataires de soins de santé et son adoption dans les systèmes informatiques par les établissements/prestataires de soins de santé à travers le pays.

Normes informatiques des dossiers de santé

Tous les systèmes de dossiers de santé sont tenus de respecter certaines normes pour glaner des informations relatives à la démographie et aux identifiants des patients, y compris les normes de données pour l’image, le multimédia, le document et la forme d’onde, les résumés et les formats pour les ordonnances électroniques, tel que notifié par le Pharmacy Council of India. La feuille de route pour ces exigences a été fournie par les autorités concernées dans de nombreux statuts et directives détaillées.

En outre, le matériel médical et informatique utilisé doit répondre aux spécifications applicables pertinentes de BIS, NEMA, IEEE, ISO, CE, RoHS, Energy Star, en dehors des normes médicales et informatiques pour l’équipement. Le logiciel de capture, de stockage, de récupération, de visualisation et d’analyse des dossiers médicaux doit également être conforme aux normes spécifiées.

Informations de santé protégées



Les informations de santé protégées (PHI) comprennent toute information identifiable individuellement – qu’elle soit orale ou enregistrée, sous quelque forme ou support que ce soit créé ou reçu par une partie prenante – concernant les conditions de santé physique ou mentale passées, présentes ou futures d’un individu ; la prestation de soins de santé à l’individu; et le paiement passé, présent ou futur des soins de santé au patient. Les informations de santé protégées électroniques (ePHI) incluent tout PHI créé, stocké, transmis ou reçu par voie électronique.

Conformément à l’Information Technology Act 2000, les règles de confidentialité des données font référence aux « données ou informations personnelles sensibles » (SPI) comme objet de protection, mais incluent également, en ce qui concerne certaines obligations, les « informations personnelles » (PI). Les informations personnelles sensibles sont définies comme un sous-ensemble d’informations personnelles, même lorsqu’une mention spécifique des RPS n’est pas fournie.

Responsabilités d’un fournisseur de soins de santé



Les lignes directrices énumèrent les responsabilités des prestataires de soins de santé, y compris la protection et la sécurité des informations de santé stockées ; assurer des moyens appropriés pour informer le patient des politiques relatives à ses droits à la confidentialité des dossiers de santé ; et documenter toutes ses politiques de confidentialité et s’assurer qu’elles sont mises en œuvre et suivies.

