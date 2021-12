Réglementation des prêts numériques pour favoriser la croissance de l’espace et protéger les intérêts des consommateurs

En outre, l’exigence selon laquelle la justification des fonctionnalités algorithmiques utilisées dans le prêt numérique doit être documentée pour la rendre explicable permettra plus de transparence et de pistes d’audit, minimisant ainsi les pratiques déloyales auxquelles ont recours certains DLA.

Par Sanjay Doshi et Vinay Narkar

Le groupe de travail constitué par la RBI sur les prêts numériques recommande, dans son rapport récemment soumis, la création d’un organisme indépendant dénommé Digital India Trust Agency (DIGITA) pour vérifier les demandes de prêt numérique (DLA) et assurer une surveillance continue des DLA vérifiés ainsi que mise en place d’un organisme d’autorégulation (SRO) couvrant les participants à l’écosystème du prêt numérique pour identifier les applications ou sites Web de prêt faux/non autorisés en utilisant la liste blanche créée.

La mise en place d’un SRO est un pas en avant et la publication d’une liste des prestataires de services de prêt (LSP) engagés par les entités réglementées (ER) sur leur site Web via un code de conduite SRO apportera une meilleure transparence du point de vue du client. Mais les attentes sur l’efficacité des institutions de régulation par le SRO peuvent être en territoire modéré. Bien que le registre public des applications « vérifiées » maintenu par DIGITA soit une idée bienvenue, le besoin de l’heure est un cadre qui décrit les déclencheurs lorsque des approbations sont nécessaires une fois que les DLA ont atteint un certain niveau de seuil afin que l’entrée ne soit pas restreinte et, à dans le même temps, la mise à l’échelle est étroitement surveillée.

Les recommandations restreignant les prêts de bilan via les DLA aux RE et les interdictions sur les structures synthétiques visent à mettre fin à la pratique du modèle « rent-an-NBFC ». L’arrêt du modèle de garantie de premier défaut (FLDG) peut ralentir la croissance des prêts numériques, en particulier dans les segments de petite et moyenne taille, car les banques traditionnelles/NBFC peuvent ne pas prendre les risques requis en l’absence de FLDG. Cela aurait un impact sur les fintechs ou les LSP de prêt pur, car ils auront besoin d’une licence NBFC si le modèle FLDG est interrompu.

Le traitement « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) dans le cadre des prêts (exclus jusqu’à présent), à l’exception de ceux proposés par les vendeurs en tant que crédit marchand, conduira à de meilleurs rapports aux bureaux de crédit. Le segment BNPL, en particulier le BNPL à très bas prix, sera impacté compte tenu des coûts opérationnels plus élevés du KYC, du CKYC et des rapports de bureau impliqués, en particulier pour les RE qui intègrent de nouveaux clients via BNPL. Une plus grande clarté est requise sur la «définition du crédit» pour les entreprises qui ne sont pas réglementées par la RBI mais qui proposent BNPL comme paiements différés via leur bilan.

Le développement de certaines normes technologiques de base pour offrir des solutions de prêt numérique, ainsi que l’exigence que toutes les données soient stockées sur des serveurs situés en Inde et un mécanisme de consentement approprié pour la collecte et l’utilisation des données, est une étape bienvenue. Cela permettrait à certains des fournisseurs de plates-formes cloud qui ne disposent pas actuellement de centres de données en Inde de les installer ici afin de servir les clients.

En outre, l’exigence selon laquelle la justification des fonctionnalités algorithmiques utilisées dans le prêt numérique doit être documentée pour la rendre explicable permettra plus de transparence et de pistes d’audit, minimisant ainsi les pratiques déloyales auxquelles ont recours certains DLA.

Afin de protéger les intérêts des consommateurs, la recommandation du groupe de travail sur la normalisation de la déclaration des faits facilitera la transparence et permettra la comparabilité pour l’emprunteur. Mais la divulgation initiale du taux de pourcentage annuel peut ne pas fonctionner pour tous les produits, en particulier les prêts sur salaire ou les prêts à court terme.

D’autres recommandations, telles que la réglementation des communications commerciales non sollicitées pour les prêts numériques en vertu d’un code de conduite mis en place par le SRO proposé, empêcheront la coercition et les ventes abusives ; cela empêchera les clients d’acheter des programmes avec des stratégies de communication malavisées.

Le maintien d’une « liste négative » de LSP permettra aux ER et aux clients d’identifier les DLA frauduleux. Mais pour assurer une exécution et une utilisation réussies d’une telle liste, elle doit être riche en données et correspondre aux entreprises douteuses qui surgissent plus tard avec les informations de la liste existante.

Le groupe de travail a suggéré de nombreuses autres mesures sur les systèmes de déclaration, de paiement et de règlement, le stockage de données biométriques, la simplification des produits numériques, la gouvernance, etc., pour garantir la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des consommateurs dans les objectifs de la réglementation financière en comparaison à créer des règles du jeu équitables.

À court terme, certaines des mesures peuvent être restrictives et impacter voire ralentir la croissance du crédit numérique, en particulier dans le segment des billets de petite/moyenne taille. Cela aura également un impact sur les coûts d’installation, de technologie, de conformité et d’exploitation pour les acteurs du prêt numérique. Les entreprises utilisant des canaux alternatifs ou des produits de pseudo-financement comme BNPL devront revoir la conception de leurs produits.

En outre, les lois sur la confidentialité et la protection des données, la clarté des directives d’externalisation, la transparence dans la conception des produits, la capacité de mener des pistes d’audit sur l’algorithme de souscription basé sur l’IA/ML apporteront une surveillance et une gouvernance indispensables au segment.

Dans l’ensemble, les recommandations apporteront certainement la surveillance réglementaire requise, contribueront à renforcer la confiance dans les prêts numériques et offriront plus de transparence.

Doshi est associé et responsable, Financial Services Advisory, KPMG en Inde ; Narkar est partenaire, KPMG en Inde

