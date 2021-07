Réglementation ou lignes directrices : l’industrie de l’esport bat pour l’autorégulation

Selon le dernier rapport FICCI-EY sur les Esports en Inde, Esports compte actuellement plus de 150 000 joueurs professionnels et génère une audience de 17 millions de personnes sur 14 plateformes de diffusion.

Des Jeux asiatiques aux Jeux olympiques, l’Esports a été reconnu comme un sport grand public à l’échelle mondiale. Alors que les Jeux olympiques de Tokyo l’ont inclus en tant qu’événement de pré-série et pas encore en tant qu’événement médaillé, les Jeux asiatiques lui ont accordé la reconnaissance appropriée. À mesure que l’industrie de l’esport gagne du terrain à l’échelle internationale, le besoin pour le gouvernement de légitimer le segment et de lui accorder une reconnaissance appropriée s’est accru. La question n’est plus « si » le gouvernement va rédiger un cadre légitimant le secteur mais « quand ». Exemple : aux Jeux asiatiques 2018, Tirth Mehta avait remporté une médaille de bronze pour l’Inde. Malheureusement, il n’a pas été inclus dans le décompte des médailles car l’esport était un titre de démonstration et n’était pas non plus reconnu par le gouvernement. Mais avec les Jeux asiatiques 2022 qui approchent, l’urgence d’établir le secteur s’est accrue. « Avec le talent croissant en Inde, nous avons de grands espoirs de remporter des médailles lors des prochains Jeux asiatiques de 2022. Il est donc temps pour le gouvernement d’établir un cadre et de reconnaître le secteur de l’esport afin que nous puissions approfondir les préparatifs. pour les Jeux asiatiques 2022 », a déclaré à BrandWagon Online Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF).

Cependant, avec les discussions sur la légitimation du secteur des sports électroniques, le gouvernement a besoin de réglementer. Alors que le ministère de la Jeunesse et des Sports (ministère des Sports) ainsi que d’autres organismes gouvernementaux sont en pourparlers de réglementer le secteur de l’esport, l’industrie estime qu’elle devrait élaborer des directives plutôt que de mettre des réglementations. « L’esport en est à ses balbutiements en Inde. Par conséquent, la nécessité de réglementer le secteur avant qu’il n’atteigne son potentiel ne nous convient pas », a déclaré Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys.

Mais avant de mettre en place le cadre ou la réglementation, le gouvernement doit d’abord bien comprendre le secteur. En raison de son stade naissant et du fait que l’Esports est en constante évolution, le secteur est entouré d’obscurité. Par conséquent, il est impératif de différencier Esports des autres segments de jeux en ligne et d’en établir une définition claire pour le profane. Post que le gouvernement devrait s’efforcer de former un organisme Esports composé de personnes qui comprennent l’écosystème, d’experts et d’autorités. Des personnalités éminentes qui ont une expérience du contenu et de la certification de contenu et peuvent créer des lignes directrices, aux juristes qui peuvent aider à créer des cadres et des règles couplés à six à sept parties prenantes de l’industrie Esports, les analystes estiment que l’organisme Esports devrait comprendre ce large éventail d’experts. “L’organe central du jeu devrait avoir un équilibre parfait entre le bon ensemble de personnes comprenant l’écosystème, les experts et l’autorité. De plus, il est impératif que cet organe dispose d’un certain pouvoir pour résoudre lui-même toute question soulevée, sinon l’ensemble du système sera éteint. Je pense que c’est ce vers quoi le gouvernement devrait s’efforcer plutôt que d’entrer dans les micro-nuances de la gouvernance et de la réglementation du secteur de l’esport », a souligné Manish Agarwal, PDG de Nazara Technologies.

Après la formation d’un organisme Esports, le gouvernement devrait définir des directives holistiques qui encouragent les jeux mondiaux et locaux, favorisent la forme physique et mentale ainsi que définissent les termes et conditions du fairplay. De plus, les jeux certifiés Esports devraient avoir une directive claire sur l’appropriation de l’âge, l’appropriation du contenu ainsi qu’un mélange local et mondial de contenu. « L’esport ressemble beaucoup à n’importe quel autre sport. Par conséquent, les mêmes règles devraient s’appliquer pour ce secteur avec certains ajouts personnalisés à Esports. Le cadre devrait également contrôler les données des joueurs et la façon dont les éditeurs internationaux et nationaux les utilisent », a déclaré Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys.

Le gouvernement a discuté avec les intervenants de l’industrie au cours des deux derniers mois en ce qui concerne le secteur des sports électroniques. En plus de formuler les réglementations et les lignes directrices, le gouvernement essaie également de comprendre suffisamment le nouveau segment pour rédiger un cadre équitable pour les éditeurs et les joueurs. Selon le dernier rapport FICCI-EY sur les Esports en Inde, Esports compte actuellement plus de 150 000 joueurs professionnels et génère une audience de 17 millions de personnes sur 14 plateformes de diffusion. Ce chiffre devrait atteindre 1,5 million de joueurs professionnels, 85 millions de téléspectateurs et plus de diffuseurs d’ici FY25. Les parties prenantes de l’industrie estiment que pour stimuler davantage le secteur de l’esport en Inde et l’aider à devenir un sport grand public en Inde ainsi qu’à établir sa légitimité, le gouvernement devrait organiser des championnats nationaux d’esport sous le statut officiel de sport et les diffuser sur Doordarshan.

