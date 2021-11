Réglementer le crédit numérique – L’Express Financier

Le rapport souligne le fait que le secteur du prêt numérique a évolué à un point où il existe désormais un vide réglementaire qui doit être comblé par des lois qui traitent des problèmes spécifiques au prêt numérique.

Par Shilpa Mankar Ahluwalia

Certaines « mauvaises pratiques » dans l’écosystème du prêt numérique liées à l’utilisation non autorisée de données et à des pratiques de récupération intrusives ont incité RBI à constituer un groupe de travail sur le prêt numérique qui a récemment publié son rapport. Alors que les prêts en Inde sont étroitement réglementés, les prêts numériques ne le sont pas. Le rapport souligne le fait que le secteur du prêt numérique a évolué à un point où il existe désormais un vide réglementaire qui doit être comblé par des lois qui traitent des problèmes spécifiques au prêt numérique. Un thème central a été la protection des consommateurs.

Seuls les joueurs licenciés peuvent prêter : Le rapport présente une feuille de route claire sur la façon de réglementer le secteur. Le marché peut être globalement classé en deux groupes d’acteurs : les entités agréées (principalement les NBFC) qui ont la capacité réglementaire de prêter sur leurs bilans ; et les intermédiaires technologiques non réglementés qui aident à l’acquisition de clients, à l’analyse du risque de crédit et au développement de solutions de crédit personnalisées. Le rapport met en évidence la « location d’une NBFC » ou les modèles de prêt hors bilan comme un sujet de préoccupation. Plusieurs produits de prêt numérique sont aujourd’hui basés sur des modèles dans lesquels des entités sans licence fournissent une certaine forme de soutien au crédit, comme des garanties de premier défaut de prêt et assument une partie du risque de crédit du prêt sans avoir à se conformer à la réglementation qui s’appliquerait généralement aux prêteurs ( telles que l’allocation de fonds propres réglementaires et les normes d’exposition). Il affirme que tous les prêts (tels que plusieurs des produits acheter maintenant payer plus tard) doivent être effectués uniquement « au bilan » par des entités agréées. Cela changera la donne pour l’écosystème du prêt numérique et déclenchera une «réinvention» de plusieurs produits de crédit sur le modèle de la souscription de crédit par une plate-forme technologique sans licence qui donne essentiellement aux prêteurs agréés la confiance nécessaire pour prêter à certains de ces segments.

Analyse du risque de crédit : L’un des principaux atouts des applications de prêt numérique est qu’elles utilisent des ensembles de données alternatifs pour générer des cotes de crédit et prendre des décisions de crédit. Alors que la notation de crédit par les bureaux s’appuyant sur des données financières historiques est une activité hautement réglementée, l’analyse des données et l’évaluation du crédit par les applications de prêt numériques sont en grande partie non réglementées. Plusieurs modèles de prêt s’appuient sur l’IA et des algorithmes pour analyser et évaluer le risque de crédit. De tels algorithmes, note le rapport, devraient divulguer leur justification sous-jacente, intégrer une IA éthique et être auditables. Cela donnera non seulement aux consommateurs l’accès à leurs données et analyses de souscription de crédit, mais nécessitera également des plateformes technologiques pour divulguer et défendre les stratégies de souscription de crédit.

Allons-nous vers des plafonds de taux d’intérêt : La transparence des processus et des prix devrait être obligatoire dans l’intérêt de la protection des consommateurs. C’est dans ce contexte que le rapport aborde le concept d’un taux annuel en pourcentage (TAEG) qui inclut les taux d’intérêt et tous les autres coûts associés à un prêt pour éviter la surfacturation par le biais de « coûts cachés ». Le secteur des prêts numériques s’est inquiété d’une éventuelle réglementation des taux d’intérêt. Le rapport reconnaît que la RBI a généralement essayé de rester à l’écart des plafonds de taux d’intérêt, qui peuvent avoir tendance à exclure certaines sections d’emprunteurs à haut risque. Cependant, il parle de la « nécessité d’introduire » une réglementation des taux d’intérêt. En règle générale, la transparence des prix est une méthode préférée à la réglementation des taux d’intérêt, ce qui pourrait avoir de graves conséquences

implications pour le secteur.

SRO jouera un rôle central : La constitution d’un organisme d’autorégulation (OAR) parmi les acteurs du crédit numérique est une recommandation clé du rapport. Cela est probablement lié au fait que dans un secteur où les changements technologiques sont rapides, un OAR est bien placé pour comprendre les risques des nouveaux modèles commerciaux, développer des codes de bonnes pratiques alignés sur les pratiques du marché et aider à une application douce. Le rapport note que le SRO devrait élaborer des codes de conduite pour tous les participants, élaborer des contrats standardisés, créer un modèle pour calculer l’APR, prescrire et surveiller des normes technologiques garantissant la sécurité des applications mobiles et institutionnaliser un mécanisme de recours pour les consommateurs.

Séparer le bon du mauvais : L’un des aspects les plus difficiles de la réglementation du secteur du prêt numérique sera de filtrer efficacement les applications de prêt numérique illégales. Les partenariats avec les magasins d’applications seront essentiels. La RBI n’est peut-être pas équipée pour surveiller cela, ce qui explique probablement pourquoi le rapport a recommandé la constitution d’une agence nodale pour vérifier une application de prêt numérique avant sa mise en ligne. Les retards de traitement, cependant, pourraient être un risque sérieux avec cette approche.

Et ensuite ?

Le secteur devra « attendre et regarder » pour voir quelle forme prendra la loi finale, mais le rapport donne des informations utiles sur les types de domaines susceptibles d’être réglementés. Les intermédiaires technologiques et les petites plates-formes seront probablement plus touchés que les grands joueurs NBFC sous licence. À mesure que les coûts de conformité augmentent et que certains modèles commerciaux deviennent non viables, le secteur pourrait connaître une certaine consolidation. Le nouveau cadre réglementaire améliorera certainement les normes de transparence et de divulgation, empêchera les pratiques de prêt déloyales et donnera aux emprunteurs un meilleur contrôle sur leurs données. La question clé sera de savoir si la loi est en mesure de trouver le bon équilibre entre la promotion de l’innovation et la protection des intérêts des consommateurs.

L’auteur est Partner & Head (Fintech), Shardul Amarchand Mangaldas & Co

