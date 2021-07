Règles au travail : apprendre à adopter une culture numérique post-Covid

Portrait d’Uma Ganesh

À la suite de Covid-19, certaines organisations se sont adaptées au phénomène du travail à domicile, d’autres ont eu du mal à faire face aux nouvelles exigences de travail et d’autres ont décidé de reprendre le travail à domicile alors que le statut de pandémie dans leur pays diminue. . Néanmoins, toutes les organisations ont dû faire une introspection sur l’impact du numérique sur les normes de travail et la nouvelle culture numérique qui en résulte et qui évolue.

Le concept de culture numérique n’est plus important que pour les organisations qui ont volontairement adopté la transformation numérique, mais c’est une question d’importance pour tous car la pandémie a fait du numérique le principal moyen de fonctionnement. Dans ce contexte, les organisations réfléchissent à la manière dont elles peuvent protéger leur culture et également s’adapter pour faire face aux interventions numériques.

Certaines entreprises ont été confrontées à la résistance de leurs employés permanents à accepter les changements nécessités par la culture numérique. Cela amène les organisations à envisager d’embaucher de nouveaux jeunes talents à leur place.

La culture numérique nécessite certainement un changement de mentalité. Cependant, l’aptitude à fonctionner sur des plateformes ou des outils numériques et à pouvoir consommer de l’information par les seuls moyens numériques ne conduirait pas à l’émergence d’une culture numérique. Les organisations qui ont intégré une culture numérique sont centrées sur le client et ont consciemment créé un environnement d’apprentissage tout au long de la vie, encourageant l’innovation et la transparence. L’expérience de la culture numérique implique une exécution minutieuse de la stratégie numérique qui démocratise la communication et facilite la collaboration entre les employés sans barrières permettant un environnement positif de soutien mutuel pour leurs besoins liés au travail. Encourager des interactions faciles pour contacter des experts sans se soucier de l’ordre hiérarchique nourrit la méritocratie et crée l’opportunité de faire des progrès rapides dans le processus de découverte et d’innovation.

C’est un défi de partager la culture de l’organisation avec les nouvelles recrues. L’utilisation du média Web pour avoir une série de présentations ou de vidéos avec les messages des dirigeants peut être partiellement utile. C’est l’expérience de vivre la culture qui est difficile à partager lorsque les employés ne sont pas dans le même espace physique. Par conséquent, le travail à distance et les sessions fréquentes avec les employés via les canaux numériques peuvent être une méthode temporaire pour rester connecté, mais pour pouvoir faire l’expérience de la vraie culture, des modes de travail et de communication hybrides seraient nécessaires.

Des études ont indiqué qu’il est probable qu’un segment d’employés préfère continuer à travailler à domicile et profiter de la flexibilité qu’il offre et qu’un segment de travailleurs recherche de nouveaux pâturages lorsqu’on leur demande de se présenter à leurs bureaux. Il est donc important de ne pas attendre le retour des employés dans leurs bureaux. Il est essentiel pour la direction de revoir sa culture actuelle et quels leviers doivent être mis en place pour effectuer un véritable changement de culture afin d’améliorer les taux d’attraction et de rétention des talents. Les dirigeants doivent se concentrer sur l’élimination des goulots d’étranglement et sur l’acceptation par la vieille garde de nouveaux modes de fonctionnement pour permettre aux talents multigénérationnels de s’épanouir. Les parcours des employés et leur expérience nécessitent autant d’attention que les parcours des clients afin de s’assurer que les organisations sont en mesure de devancer la concurrence.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

