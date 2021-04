Règles de base: ne vous pénalisez pas. Le golf est dur. Vous rendrez les choses plus difficiles si vous ne connaissez pas les règles du jeu

Si le ballon a rebondi, comme les rediffusions du tir de Reed l’ont clairement montré, alors il ne peut pas être « intégré ».

Les non-golfeurs ont une hiérarchie d’existence arrogante. Juste en haut, appelons cela simplement une présence céleste, qui regarde le monde; au-dessous de cela se trouvent les humains, et au-dessous d’eux, se trouvent tous les autres êtres vivants sur cette planète. Maintenant, je n’essaie pas d’exclure les golfeurs des folies de leur espèce, mais les épreuves et les tribulations de leur vie sont écrites, littéralement, non par la providence divine mais, par un ensemble d’hommes sans nom et sans visage qu’ils ne rencontreront jamais. . Aux États-Unis, c’est la United States Golf Association, et pour le reste d’entre nous, c’est le sanctifié et «Royal & Ancient». Subtil.

Maintenant, ces personnes, en raison de leur sagesse et de leur expérience collectives, sont chargées d’être les gardiens et les protecteurs du livre sacré du jeu – les règles. Implacable et souvent cruelle, l’histoire du golf est parsemée d’exemples de joueurs qui ne respectent pas certaines directives archaïques et sont convenablement réprimandés. Non seulement cela, les golfeurs sont également censés – conformément à l’esprit et à l’histoire du jeu – supporter stoïquement les conséquences de leur infraction. Pris sur le menton, pour ainsi dire.

Ensuite, il y a des cow-boys qui ne joueront pas selon les règles. Vous les connaissez trop bien; vous pourriez être malchanceux d’en avoir un dans votre boule de quatre hebdomadaire. Ces types sont complètement inconscients de la censure sociale; insensible aux têtes baissées et aux marmonnements indistincts qui semblent remplir les salles d’enchaînement quand ils entrent. J’en ai rencontré quelques-uns dans ma vie – de véritables handicapés de 18 ans qui briseront fréquemment 80 lors des championnats de clubs, ou qui possèdent des capacités surnaturelles pour s’extraire du rugueux, et pourtant, sont inexplicablement mis au défi lorsqu’il s’agit de compter les coups. Lorsqu’ils sont pris, ces personnes montrent un engagement total dans le pouvoir du déni absolu. On pourrait penser que des personnes comme celles-ci n’iraient pas très loin dans leur quête du jeu. Mais ils le font, en fait on a fait tout le chemin pour devenir le leader du monde libre. Un autre, Patrick Reed, qui joue sur le PGA Tour, est un autre intrus effronté. Reed était au centre d’une tempête sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines pour avoir récupéré et remplacé sa balle, affirmant qu’elle était « intégrée ». Même si ce n’était pas le cas, il s’en est sorti.

Étant donné que les règles supposent que le joueur a l’intégrité de se prononcer contre lui-même, il est logique pour nous tous d’aller au-delà d’une simple compréhension rudimentaire; au cœur même des amendements qui nous ont été accordés en 2019 par les organes directeurs du jeu, était de rendre le jeu plus facile et d’insérer simplement un peu de bon sens dans quelques-uns des concepts éculés que nous devions respecter.

Commencez par ceux-ci: l’amendement le plus humain visait à nous donner une pause, littéralement, sur les verts. Maintenant, si vous frappez accidentellement votre balle sur le green, que ce soit en effectuant un backswing, ou même si vous la frappez, elle peut être replacée à l’endroit d’origine sans pénalité. Il en va de même pour le marqueur de balle. Si cette règle était entrée en vigueur en 2016, alors Dustin Johnson aurait remporté l’US Open. Vous pouvez également réparer les marques de pointes sur le vert, les dommages aux chaussures ou toute indentation causée par le drapeau ou les créatures sur le vert. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez toujours pas réparer l’usure naturelle autour du trou.

Quel est le coup le plus embarrassant que vous ayez jamais frappé? Le mien provenait d’un bunker de fairway dans lequel le manche s’est cassé et a voyagé deux fois plus loin que la balle. Mais un jeton à double coup pelucheux vient une seconde fin. Prenant pitié des joueurs qui parviennent à concevoir accidentellement ce coup (il est presque impossible de frapper exprès), les règles ont été modifiées. Cette magnanimité s’étend également aux pauvres gazon qui frappent leur balle dans des sous-bois impénétrables, rugueux et autres dans lesquels la balle est difficile à repérer. Dans le cas où vous marchez sur votre balle en la recherchant dans la matière épaisse, vous pouvez la replacer à l’endroit où vous l’avez trouvée sans pénalité.

Vous pouvez toucher le sol avec votre swing d’entraînement dans toutes les zones de pénalité (qui incluent désormais les obstacles d’eau) et, encore plus critique, lorsque vous jouez à partir d’endroits où vous risquez d’endommager votre club, vous pouvez supprimer les obstacles lâches comme des pierres tant que cela ne ne bouge pas ta balle. Celui que j’aime vraiment, c’est l’amendement concertant les gouttes gratuites; si vous prenez un soulagement en raison d’une tête d’arrosage d’une condition de parcours « anormale » qui interfère avec votre position ou votre swing, vous pouvez le laisser tomber dans une longueur de club, même si cela améliore votre mensonge. Cela pourrait signifier que vous jouez du fairway au lieu du rough, ou du green au lieu de la frange.

Et la règle «intégrée» utilisée par Reed est censée réclamer un dégagement au cas où la balle serait bloquée (n’importe où sur le parcours sauf le bunker) en raison du sol mouillé. Si le ballon a rebondi, comme les rediffusions du tir de Reed l’ont clairement montré, alors il ne peut pas être « intégré ».

Ces modifications sont-elles sujettes à manipulation? Bien sûr qu’ils le sont, mais voici le hic, et ça va dans les deux sens. «L’intention du joueur» est la prémisse qui a maintenant été introduite pour freiner de telles infractions. Pour moi, cela remet en question l’intégrité et la conduite attendues de tous ceux qui jouent à ce jeu. Les questions d’honneur sont difficiles… peuvent devenir confuses et abstruses, et le golf a toujours établi des normes élevées pour ceux qui y jouent. C’est pourquoi on ne se souviendra jamais des tricheurs aveugles pour leurs succès, mais il est peu probable que les gens oublient leurs échecs en jouant dans l’esprit du jeu.

Golfeuse, Meraj Shah écrit également sur le jeu

