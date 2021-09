Règles de changement de régime d’impôt sur le revenu pour le dépôt de RTI : salarié ou revenu d’une entreprise et d’une profession ? Tout le monde ne peut pas changer de régime d’impôt sur le revenu chaque année

in

Image représentative

Règles de modification du nouveau régime d’impôt sur le revenu par rapport à l’ancien : Les contribuables ont désormais la possibilité de choisir entre le nouveau et l’ancien régime fiscal pour le dépôt du RTI. Les deux régimes fiscaux comportent certains avantages. En vertu des règles de l’impôt sur le revenu, les personnes salariées, qui n’ont aucun revenu d’entreprise ou de profession, peuvent opter pour le régime d’impôt sur le revenu plus avantageux avant de déposer chaque année un RTI. Mais en fonction du salaire annuel, des revenus et des déductions, il faut décider quel régime choisir pour le dépôt du RTI.

Cependant, les contribuables ayant des revenus d’entreprises et de professions devraient choisir leurs régimes fiscaux avec soin. Comme ils ne peuvent retirer leur option qu’une seule fois.

« L’option de l’ancien régime fiscal ou du nouveau régime fiscal est choisie par le dépôt du formulaire 10-IE avant le dépôt de la déclaration de revenus. Une personne physique qui n’a pas de revenu d’entreprise ou de profession doit, au moment de produire sa déclaration de revenus pour chaque année, avoir le droit de choisir le régime fiscal qui lui est le plus avantageux pour cette année-là », a déclaré Sundara Rajan TK. , associé chez DVS Advisors LLP.

Ainsi, pour les personnes ayant des revenus autres que ceux d’une entreprise ou d’une profession, la possibilité de choisir l’ancien régime fiscal ou le nouveau régime fiscal, sera offerte chaque année. Cependant, la règle est différente pour les personnes ayant des revenus d’entreprise ou de profession.

“Pour les personnes ayant des revenus d’entreprise ou de profession, l’option, une fois exercée, ne peut être retirée qu’une seule fois et cette personne ne pourra plus opter pour le nouveau régime à moins qu’elle ne cesse d’avoir des revenus d’entreprise ou de profession”, a déclaré Rajan.

Expliquant cette règle pour les personnes ayant des revenus commerciaux et professionnels, le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India, a déclaré à FE Online : « Les dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu offrent au contribuable la possibilité de passer de l’ancien régime fiscal à un nouvel régime et vice versa sur une base annuelle. Cependant, cette option est limitée dans le cas des personnes physiques qui tirent des revenus d’une entreprise ou d’une profession. Dans un tel cas, l’option du nouveau régime fiscal une fois exercée par le contribuable qui tire ces revenus d’entreprise, elle serait rendue applicable pour toutes les années d’imposition ultérieures et ne pourrait être retirée qu’une seule fois pour un exercice autre que l’année en laquelle il a été exercé.

Le Dr Surana a ajouté que le contribuable devrait décider de l’option avantageuse en vertu de l’ancien régime fiscal par rapport au nouveau régime fiscal au plus tard à la date de dépôt de sa déclaration de revenus.

Le formulaire 10IE doit être fourni avant le dépôt de la déclaration de revenus de l’exercice concerné.

Quel régime est le meilleur

La décision d’opter ou non pour le nouveau régime fiscal dépend du montant des déductions qui seront réclamées.

Selon Sundara Rajan TK, le nouveau régime fiscal prévoit le paiement d’un impôt à un taux inférieur, sous réserve de ce qui précède des exonérations et déductions spécifiées, à savoir. la déduction forfaitaire de Rs 50 000, la taxe professionnelle, l’indemnité de loyer, l’allocation de congés, les intérêts sur le prêt au logement sur une propriété indépendante/inoccupée et les déductions du chapitre VI-A (prime d’assurance-vie, investissement dans une caisse de prévoyance, intérêts perçus sur le compte d’épargne ), entre autres.

« Par exemple, si votre revenu annuel est de 10 000 000 Rs et que vous demandez une déduction forfaitaire de 50 000 Rs et une déduction en vertu du chapitre VI-A jusqu’à 1 50 000 Rs, alors l’impôt payable en vertu de l’ancien régime fiscal sera de 75 400 Rs (y compris cess), alors que l’impôt à payer en vertu du nouveau régime fiscal sera de 78 000 roupies (cess compris). Pour donner un chiffre approximatif, en considérant le même salaire de Rs 10,00,000, si le montant des déductions est inférieur à Rs 1,87,500 (y compris la déduction forfaitaire de Rs 50,000), alors le nouveau régime fiscal sera avantageux. Si vos déductions autorisées sont supérieures à 1 87 500 Rs, vous pouvez continuer sous l’ancien régime fiscal, ce qui entraînera des économies d’impôt plus importantes », a-t-il déclaré.

