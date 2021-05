Règles de conduite pour les personnes âgées: les plus de 70 ans devraient-ils être testés pour prouver qu’ils sont aptes à conduire? VOTEZ ICI | UK | Nouvelles

Nick Freeman a suggéré un délai de test d’au moins une fois tous les deux ans pour les automobilistes plus âgés, mais a reconnu qu’il pourrait y avoir une certaine réticence des retraités réticents. Le propriétaire du cabinet juridique Freeman and Co. à Manchester a averti les conducteurs âgés que leur indépendance «ne valait pas plus que la vie de quelqu’un».

S’adressant à Express.co.uk, l’expert juridique a averti les personnes qui approchent de leur 70e anniversaire de ne pas se leurrer quand il s’agit d’évaluer leurs capacités dans le siège du conducteur.

Il a déclaré: «Une fois que vous atteignez l’âge de 70 ans, votre temps de réaction et votre vision devraient être testés tous les deux ans au minimum.

«Je pense qu’il devrait y avoir au moins tous les deux ans un examen physique en face à face où les temps de réaction et la vision sont réellement testés.

«Je sais que cela semble dur et j’apprécie que lorsque nous atteignons un certain âge, nous voulons conserver notre indépendance et notre liberté.

«Mais nous devons donner la priorité à la sécurité routière, nous ne pouvons pas dire que votre indépendance vaut plus que la vie de quelqu’un.»

Surnommé «Mr Loophole», il s’est fait un nom en aidant les conducteurs à éviter les condamnations en matière de conduite automobile et compte David Beckham et Jeremy Clarkson parmi ses clients célèbres.

Il a déclaré que les tests devraient être effectués plus fréquemment sur les conducteurs plus âgés qui souffrent de conditions préexistantes.

Et en ce qui concerne le financement du régime de test coûteux, M. Freeman a suggéré que ceux qui ont suffisamment d’argent devraient au moins contribuer aux frais.

Il a ajouté: «Qui paie la note est un autre problème.

«Il se peut que lorsque vous atteignez un certain âge, vous deviez dire:” Je peux me permettre de conduire une voiture, je vais contribuer entre 50 et 100 £ pour un examen médical. “”

En vertu des règles de conduite actuelles, les automobilistes doivent renouveler leur permis auprès de la DVLA lorsqu’ils atteignent 70 ans.

Ils doivent déclarer s’ils ont développé des conditions ou des maladies qui pourraient affecter leur capacité à contrôler un véhicule.

Ceux qui ne satisfont pas aux normes de l’autorité risquent de voir leur renouvellement de licence refusé.

En mars, il a été signalé que l’organisation caritative Driving Mobility avait eu des discussions avec la DVLA pour aider les conducteurs âgés à conserver leur permis.

Le Sunday Times a rapporté que des compromis avaient été suggérés lors des pourparlers, y compris des restrictions moindres pour ceux qui souffraient de maladies et d’affections.

Cela pourrait inclure le fait de ne pouvoir conduire que pendant les heures de clarté et de se limiter à voyager à moins de 20 ou 30 miles de la maison.