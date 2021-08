Règles de Covid: le professeur Ferguson pense que de nouveaux blocages sont «peu probables» à mesure que les cas tombent | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le professeur Neil Ferguson, épidémiologiste britannique de l’Imperial College de Londres, pense que les jours de fermetures forcées sont probablement passés au milieu de la baisse du nombre de cas. S’adressant au Times, le professeur Ferguson a déclaré que, bien que des blocages ne puissent être exclus, des mesures de crise de style draconien seraient “peu probables”.

“Je pense qu’il est peu probable que nous ayons besoin d’un nouveau verrouillage ou même de mesures de distanciation sociale du type que nous avons eu jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Le professeur Ferguson, dont la modélisation a informé le premier verrouillage national en mars 2020, a déclaré que l’épidémie “va passer assez rapidement dans quelques mois pour être davantage quelque chose avec laquelle nous vivons et gérons par la vaccination plutôt que par des mesures de crise”.

Les commentaires font suite à une nette baisse des cas en dehors des mesures de verrouillage, selon les données de l’Office for National Statistics.

Les experts ont prédit que le nombre de cas augmenterait probablement à nouveau en septembre avec le retour des écoles et le retour des travailleurs au bureau.

Cependant, il y a de l’espoir que l’augmentation des cas puisse être gérée sans revenir aux mesures de verrouillage.

Le professeur John Edmunds, membre du SAGE de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, est un universitaire qui pense que les prochains mois peuvent être gérés sans restrictions.

« Je soupçonne que nous n’aurons pas à [impose any more lockdowns]”, il a dit.

“Le point de pincement a toujours été la pression sur le NHS et bien que ce soit gênant pour le NHS, il y aura donc de la pression, je doute fort qu’ils ne soient pas en mesure de faire face.”

Il a déclaré dans un communiqué: «Les conseils d’aujourd’hui du Comité mixte indépendant sur la vaccination et la vaccination (JCVI) signifient que davantage de jeunes âgés de 16 ans et plus peuvent bénéficier des vaccins Covid-19.

«J’ai accepté leurs recommandations d’experts et j’ai demandé au NHS de se préparer à vacciner les personnes éligibles dès que possible.

“Le JCVI n’a pas recommandé de vacciner les moins de 16 ans sans problèmes de santé sous-jacents, mais gardera sa position à l’étude sur la base des dernières données.”