Règles de Covid: les ministres du gouvernement fustigés par les entreprises de volte-face – «Un vrai gâchis» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les ministres ont également demandé aux détaillants “d’envisager d’encourager, par exemple par la signalisation, l’utilisation de couvre-visages par les travailleurs, en particulier dans les zones intérieures où ils peuvent entrer en contact avec des personnes qu’ils ne rencontrent normalement pas”.

Le Premier ministre a dit au public de faire preuve d’une «extrême prudence» et d’assumer une «responsabilité personnelle» dans la mesure du possible.

Les entreprises de tout le pays ont eu du mal à décider comment faire face au changement soudain, de nombreuses entreprises appelant à ce que les gens continuent de porter des masques.

Usdaw, le syndicat du commerce de détail, a déclaré au Times que les orientations étaient « un vrai gâchis ».

Paddy Lillis, le secrétaire général, a déclaré: “La protection des travailleurs du commerce de détail par le port de couvre-visages et le maintien d’une distance sociale dans les espaces publics très fréquentés comme les magasins devrait être renforcée par la loi.”

Sainsbury’s est l’un des plus grands détaillants à promouvoir le port continu du masque.

Le PDG Simon Roberts a déclaré que cette décision rendrait les acheteurs et le personnel “plus à l’aise”.

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, est une personnalité politique qui estime que le port du masque devrait toujours être obligatoire dans les transports publics.

LIRE LA SUITE : Le port du masque dans tous les transports publics britanniques devrait-il être une loi après le 19 juillet ?

div data-mod=”iya” class=”html-content” data-impr-tracking=”true” data-link-partner=”coronaVirus” data-element-type=”iya” data-amp-url=”https ://www.inyourarea.co.uk/widgets/established/coronaVirus?ampreachnews&fixedheight” data-fia-url=”https://www.inyourarea.co.uk/widgets/established/coronaVirus?forceiframe&fiareachnews&fixedheight”>

Cependant, M. Burnham n’a pas le pouvoir de le rendre obligatoire mais a exhorté les gens à continuer de porter des masques comme un “acte de solidarité”.

Le Royaume-Uni a connu une récente augmentation des nouvelles infections à Covid, car les données officielles montrent une moyenne hebdomadaire de plus de 30 000 cas par semaine.

Cependant, les décès liés à Covid restent extrêmement faibles, car le pays n’a enregistré que 50 décès quotidiens dans les données du 13 juillet.

Claire Walker, codirectrice exécutive des chambres de commerce britanniques, a déclaré au Guardian : « Les chefs d’entreprise ne sont pas des experts en santé publique et on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils sachent comment fonctionner au mieux lorsque des conseils déroutants et parfois contradictoires proviennent de sources officielles.

A NE PAS MANQUER :

Angela Rayner a réclamé 1 440 £ pour une plieuse de lettres [REVEAL]

L’esturgeon perd le contrôle alors que les Écossais s’en prennent aux « fanatiques du SNP » [INSIGHT]

Covid laisse un homme « sceptique vis-à-vis des vaccins » se battre pour sa vie [SPOTLIGHT]

“Cela pourrait conduire à une approche incohérente avec la réouverture de différentes entreprises à des moments différents et avec des exigences différentes, ce qui pourrait nuire à la confiance du public, donner aux entreprises un énorme casse-tête logistique et créer un risque réel d’éclatement de la reprise économique.”