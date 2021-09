Règles de départ des essais révisées pour Sotchi après les pénalités de Hamilton · .

in

Les pilotes de Formule 1 ont reçu de nouvelles directives sur la façon dont ils peuvent effectuer les départs des essais lors du Grand Prix de Russie de ce week-end après que Lewis Hamilton a été pénalisé lors de la course de l’année dernière.

Le pilote Mercedes s’est vu infliger une paire de pénalités de temps de cinq secondes pour avoir effectué des départs d’entraînement là où la voie des stands rejoint la piste de l’Autodrom de Sotchi lors de ses tours de reconnaissance avant la course.

Les commissaires ont décidé qu’il avait “effectué le départ des essais au mauvais endroit”. À l’origine, il s’était vu infliger deux points de pénalité pour l’infraction, mais ceux-ci ont ensuite été annulés et l’équipe a reçu une amende de 25 000 € à la place.

Les conseils donnés aux pilotes sur les départs des essais ont été révisés avant la course de ce week-end. Ils ont été informés que les départs des essais ne peuvent être effectués « immédiatement » qu’après les feux de sortie de la voie des stands sur le côté droit.

Une note supplémentaire ajoute : « Pour des raisons de sécurité et d’équité sportive, à tout moment la sortie des stands est ouverte et lorsque les départs d’essais sont autorisés, toute voiture qui souhaite effectuer un départ d’essais doit se mettre en file et partir dans l’ordre où ils sont arrivés, à moins qu’une autre voiture ne soit indûment retardée.

Les pilotes ont reçu des instructions spécifiques similaires sur les départs des essais pour le Grand Prix Eifel de l’année dernière au Nürburgring qui a immédiatement suivi la course en Russie.

