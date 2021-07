Règles de ‘FBOY Island’ – Qui gagne de l’argent dans ‘FBOY Island’ à la fin ?

Comme si l’été 2021 n’avait pas eu assez d’émissions de téléréalité mettant en vedette des singles chauds, HBO Max a décidé de sortir un autre titre séduisant appelé FBOY Island. Et oui, c’est aussi désordonné et sauvage qu’on pourrait s’y attendre ! Trois chanceuses vont faire la connaissance de 24 mecs en quelques semaines dans l’espoir de trouver le véritable amour. Sauf que seulement 12 d’entre eux sont en fait des gars sympas et les autres sont tous des “FBoys” autoproclamés. Mais comment fonctionne cette émission ? Et les femmes découvrent-elles jamais qui est qui ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur les règles de FBOY Island et sur qui repart avec de l’argent (et / ou de l’amour) à la fin.

julie corsettiHBO

Comment fonctionne FBOY Island ?

C’est en fait assez simple. Trois femmes emménagent dans une villa où elles peuvent sortir avec 24 mecs différents. Douze d’entre eux sont des gars sympas en quête d’amour. Les 12 autres sont des FBoys qui sont en fait là pour tenter de gagner 100 000 $. En cours de route, ils participent tous à des défis dans l’espoir de gagner des rendez-vous et du temps seuls avec les dames. A la fin de la saison, les trois femmes choisiront avec qui elles veulent se retrouver.

Trouvent-ils jamais qui est un gars sympa et qui est un FBoy ?

Dans les trois premiers épisodes, les gars qui sont éliminés doivent révéler s’ils sont un FBoy ou un gars sympa avant de quitter le jeu. Mais être éliminé ne signifie pas qu’ils sont complètement partis…

Qu’arrive-t-il aux gars après avoir été expulsés?

Les gentils qui ne restent pas emménagent directement dans la “Grotte de Nice Guy”, où ils peuvent boire toutes les Piña Coladas qu’ils veulent tout en vivant dans une belle maison au bord de la plage. Pendant ce temps, les FBoys se dirigent vers “Limbro”, un camp de fortune sur la plage où ils essaient de travailler sur eux-mêmes, de vivre de noix de coco et de dormir dans des lits de camp avec les autres FBoys.

Alors comment gagner de l’argent sur FBoy Island ?

C’est la vraie question ! À la fin du jeu, les dames pourront choisir avec qui elles veulent se retrouver. Mais il semble que la somme d’argent avec laquelle ils repartent dépend du fait qu’ils choisissent ou non un FBoy ou un gars sympa. Les règles de la fin n’ont pas encore été clarifiées, mais j’espère que nous en saurons plus bientôt !

Tamara Fuentes Rédactrice en chef adjointe du divertissement Tamara Fuentes est la rédactrice en chef adjointe du divertissement pour Cosmopolitan et couvre l’actualité des célébrités, la culture pop, la télévision, les films, la musique et les livres.

