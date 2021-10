Règles de gratification pour les employés du gouvernement dans le cadre du NPS – Vérifiez les détails

Le montant de la gratification de retraite ou de la gratification de décès payable en vertu de cette règle ne doit en aucun cas dépasser Rs 20 lakh.

Le Département des retraites et du bien-être des retraités du ministère du Personnel, des réclamations publiques et des retraites a publié une notification sur les règles de la fonction publique centrale (paiement des gratifications dans le cadre du système national de retraite), 2021. Ces règles s’appliqueront aux employés du gouvernement, y compris les employés civils du gouvernement. dans les services de la défense qui ont rejoint le ou après le 1er janvier 2004 et auxquels s’appliquent les règles de la fonction publique centrale (mise en œuvre du système national de retraite), 2021.

Quelques caractéristiques clés du paiement de la gratification en vertu des règles du système national de retraite

1. Toute demande de gratification sera régie par les dispositions du présent règlement en vigueur au moment où un employé de l’État prend sa retraite ou est mis à la retraite ou est licencié ou autorisé à démissionner ou décède, selon le cas.

2. Le montant de la gratification de retraite ou de la gratification de décès payable en vertu de cette règle ne doit en aucun cas dépasser Rs 20 lakh.

3. Les émoluments servant à déterminer le montant de la gratification payable en vertu des présentes règles comprendront le salaire de base qu’un employé de l’État recevait immédiatement avant sa retraite ou à la date de son décès et comprendront également l’indemnité de non-exercice accordée au médecin en lieu et place de la pratique privée

4. Les émoluments moyens sont déterminés par référence aux émoluments perçus par un employé de l’État au cours des dix derniers mois de son service. L’allocation de cherté admissible à la date de la retraite ou du décès, selon le cas, sera également assimilée à des émoluments aux fins de la présente règle.

5. La gratification de retraite ou de décès pour l’employé du gouvernement qui a accompli cinq années de service admissible sera égale à un quart de ses émoluments pour chaque période de six mois de service admissible accomplie, sous réserve d’un maximum de 16½ fois les émoluments. Elle sera payable dans ces circonstances :

(i) prend sa retraite en atteignant l’âge de la retraite ou en cas d’invalidité, ou

(ii) prend sa retraite ou est à la retraite avant l’âge de la retraite, ou

(iii) En optant pour le Régime spécial de retraite volontaire relatif à la retraite volontaire des employés excédentaires ; ou

(iv) En étant autorisé à être absorbé dans un service ou un poste dans ou sous une société ou une société entièrement ou en grande partie détenue ou contrôlée par le gouvernement central ou un gouvernement d’État ou dans ou sous un organisme contrôlé ou financé par le gouvernement central ou un Gouvernement de l’État, à la retraite.

6. En cas de décès, la gratification payable sera versée à la ou aux personnes auxquelles le droit de recevoir la gratification est conféré au moyen d’une nomination

7. Dans tous les cas où le paiement de la gratification a été autorisé après la date à laquelle son paiement devient exigible, y compris les cas de retraite autrement que sur la pension de retraite, et il est clairement établi que le retard de paiement était imputable à des raisons administratives ou à des caducités , les intérêts seront payés au taux et selon les modalités applicables au montant du Fonds de prévoyance publique conformément aux instructions émises de temps à autre :

